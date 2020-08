Reinaldo Rueda no se da por vencido y sigue buscando el retorno de Jean Beausejour a la Roja: "Con todo el respeto a Mena, Parot y Vegas, es muy difícil reemplazarlo"

Apenas terminó el partido de Chile ante Argentina, por el tercer lugar de la Copa América de 2019, Jean Beausejour anunció su retiro de la Roja.

Reinaldo Rueda: "Le tengo mucho afecto a Jean Beausejour. Es muy difícil reemplazarlo en @LaRoja"

El lateral izquierdo dijo que se iba a dedicar a su equipo, Universidad de Chile, que en esos momentos estaba peleando por no bajar a Primera B.

Ha pasado el tiempo y Reinaldo Rueda sigue sin encontrar al reemplazante de Bose en el equipo nacional, es por ello que el entrenador del equipo criollo insiste con que el jugador de la U vuelva a la Roja.

"Llamo a Bose y le digo por cómo empezó la Libertadores, la serie con Internacional y los partidos que estaba haciendo en la liga chilena, que quería que reconsiderara su decisión. Quedó de ir a visitarme a Pinto Durán y todavía lo estoy esperando", dijo Rueda al CDF sobre la idea de citar otra vez al zurdo.

Reinaldo Rueda insiste en citar a Jean Beausejour - AgenciaUno

La historia no quedó ahí: "después se desgarra justo. Le insinué que lo iba a convocar y se desgarró. Se paró cuántos meses y ahora volvió. No sé si lo va a reconsiderar".

"Me escribió hoy y le respondí, justo estaba viendo el gol que le hizo a Honduras en el Mundial de Sudáfrica y se lo mandé", añadió.

Nadie se compara con Bose

Para Rueda, Bose es vital, porque asegura que ningún otro jugador nacional tiene el nivel del veterano lateral izquierdo de la U.

"Es muy difícil reemplazarlo. Muy, muy difícil. Hemos probado varios. A ese Beausejour que cumple las dos fases, con todo el respeto a Mena, Parot, Vegas, es muy difícil reemplazarlo. Mark González antes. El que más juega ahora ahí es Nico Díaz, que a veces juega de central y de lateral izquierdo. Hay que esperar a las ligas, no hay muchos en esa posición. Está el chico Gutiérrez, que estaba en Colo Colo y ahora está en la MLS", analizó.

Por último, dijo que "hay varios en la liga chilena, es mejor no generar falsas expectativas y respetar. Ojalá uno se consolide, se destaque y pueda lograr una gran dimensión, pero no es fácil. No quiero estar en los zapatos del jugador que tenga que reemplazar a Beausejour".