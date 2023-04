El joven volante de la selección chilena sub 17, Francisco Marchant, anticipó el partido de este miércoles frente a su similar de Colombia en el Sudamericano de la categoría.

Promesa de Colo Colo antes de enfrentar a Colombia en Sudamericano sub 17: "Sabemos que con todos los rivales se puede"

Este miércoles a las 17:30 horas la selección chilena sub 17 se enfrenta a su similar de Colombia en el Estadio Monumental de Guayaquil por la tercera fecha del Sudamericano de la categoría.

La Rojita viene de caer en su debut ante Brasil y de ganarle a Uruguay en el partido pasado. En la previa del duelo ante los cafeteros, el juvenil de Colo Colo, Francisco Marchant, se mostró confiado en conseguir los tres puntos.

En cuanto a la victoria ante los charrúas, indicó: "El partido se dio muy bien, como nosotros queríamos. Ya habíamos tenido un partido con Uruguay, con los puntos iba a ser otra cosa, pero nosotros supimos manejarlo, llevarlo de la mejor manera y sacar adelante esto. Era un partido que a nosotros nos importaba mucho, porque los tres puntos son buenos para seguir nuestro camino de llegar al Mundial".

"Fue muy alegre sacar los tres puntos, pero el partido ya pasó. Estamos muy bien de ánimo y después de eso ya nos enfocamos en Colombia", añadió.

Sobre Colombia, comentó: "Hemos preparado el partido de igual manera que con todos los otros países. Sabemos que con todos los países se puede y tenemos que seguir adelante".

Marchant también reveló sus sensaciones al representar a su país: "Es una emoción muy grande llevar la camiseta de la selección, es algo increíble, un sueño de todos representar a tu país en un Sudamericano para llegar a una clasificación al Mundial".

"Tuvimos un proceso muy largo, de dos años, antes de llegar al Sudamericano y ahora estamos acá, viviéndolo", complementó.

"Mi familia me desea suerte, me dicen que siempre van a estar conmigo apoyándome. Llegué a Colo Colo a los seis años y estoy hasta hoy. El esfuerzo que hizo mi familia me motivo para seguir adelante en el fútbol", finalizó.