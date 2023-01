El histórico DT campeón con Santiago Wanderers en el 2001 apuntó a la falta de experiencia de varios de los jugadores que conforman el plantel de la Sub 20.

Peineta Garcés y la Sub 20: "Hay chicos que no han debutado profesionalmente ni en la B"

Sudamericano Sub 20

La Selección Chilena Sub 20 vivió un feo golpe de realidad este domingo, cuando cayó por 3-0 ante Uruguay por la segunda fecha del Sudamericano. Una derrota que complica sus chances de avanzar a la ronda final y que los obliga a ganar sus dos partidos restantes en el grupo, ante Bolivia y Venezuela.

Un bajo rendimiento del equipo de Patricio Ormazábal que fue explicado, en conversación con RedGol, por uno que sabe: Jorge Garcés. El Peineta, campeón con Santiago Wanderers en el 2001 y que dirgió a La Roja en la parte final de las Eliminatorias 2002, señaló que la clave está en la falta de experiencia de varios de los que están jugando el torneo.

Peineta destacó que "se marca la diferencia entre un equipo y otro por la experiencia de Uruguay. Hay chicos que llevan 20 partidos en sus equipos, a algunos los miran desde Europa y acá está el 15 de Católica (Diego Ossa), que no ha jugado de profesional nunca".

"Esos detalles no los entiendo. No podemos tener en este campeonato, a este nivel, a chicos que no han debutado profesionalmente ni en Primera B. Ahí está la diferencia que se marca", agregó.

Además, agregó que "Ni una llegada tuvimos. La verdad es que no le veo fondo futbolístico al equipo, no le veo convicción, jerarquía. Fue superado en todas las líneas".

Los Sub 20 que si juegan

Una crítica que se suma a la que le había hecho en el pasado el propio Peineta, quien lamentó que la Sub 20 estuviera influenciada por los representantes. En esa ocasión, Garcés señaló que "se le hace daño a los chicos" con esta situación.

Una crítica que, además, encuentra su dosis de realidad en vista de lo que ha ocurrido este fin de semana en el Campeonato Nacional, donde en Colo Colo jugaron dos que podrían haber estado en Colombia, como Daniel Gutiérrez y Jordhy Thompson.

Este último, de hecho, brilló en el triunfo por 5-2 del Cacique sobre Copiapó. Anotó su primer gol como profesional y también demostró su buen nivel antes de salir reemplazado en el complemento.

Además, existen otros que se quedaron abajo del buque de manera sorpresiva, como Renato Huerta, de gran continuidad en la pretemporada de la Universidad de Chile con Mauricio Pellegrino.

Además de Bastián Roco de Huachipato e incluso, pese a no ser considerado en el proceso, pudo estar el juvenil de la UC Luis Hernández, que jugó unos minutos en el triunfo por 3-0 sobre Everton.