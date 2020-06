Patricio Yáñez y el mejor triunfo de la generación dorada: “Fue ante España, fue una victoria con clase”

Este 18 de junio se conmemoran dos grandes triunfos de la Selección Chilena: vencer a España (2-0) en el Mundial de Brasil 2014 y aplastar a México (7-0) en la Copa América Centenario 2016.

En ese sentido, el comentarista de Deportes en Agricultura, Patricio Yáñez, confesó cuál es el mejor triunfo de la denominada generación dorada: “Para mí, el mejor partido por envergadura y rival es ante España, selección que era vigente campeón del mundo. Esa victoria fue con clase, fue con goles espectaculares”, dijo.

Pero no fue todo, porque también explicó por qué no escogió el triunfo ante la selección mexicana: “Ese fue un triunfo increíble, porque venían de recibir muchas críticas (me incluyo) por su mal inicio (…) Yo no veía hace mucho tiempo una selección que le pasara por encima en todas las líneas a otra, incluso guapeo, pero la mejor victoria fue ante España”.

Recordemos que la Roja en Brasil 2014 quedó eliminada a manos del país anfitrión por definición a penales, mientras que la Copa América Centenario superó a Argentina y alcanzó un bicampeonato.