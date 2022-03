Patricio Yáñez sepulta a la Generación Dorada en Chile: "Hay que tener cuidado con que sigue vigente, porque no es así"

La selección chilena quedó fuera del Mundial de Qatar 2022 tras la derrota ante Uruguay. La Roja tuvo una dolorosa caída en San Carlos de Apoquindo por 0-2, despidiéndose del sueño por un lugar en el torneo más importante del planeta.

Apenas terminó el partido, los balances comenzaron a aparecer en todos lados. Uno de ellos fue Patricio Yáñez, quien en la transmisión de Deportes en Agricultura, valoró el apoyo que recibió el plantel por parte de los hinchas presentes. "Seguramente deben estar sintiendo cosas potentes, un público que ha respaldado y respetuoso con el trabajo de Lasarte y este grupo de jugadores", lanzó

Pero tras ello, el ex delantero sacó el fusil para disparar con todo y sepultar a los históricos. "Hay que tener cuidado con que la Generación Dorada sigue vigente, porque no es así. Lamentablemente la realidad indica que el paso de los años les ha afectado a algunos. Unos más y otros menos. Vendrán las evaluaciones, seguro algunos querrán continuar".

Patricio Yáñez no se detuvo ahí y recalcó que el plantel perdió la chispa rumbo a Qatar 2022. "Esta selección dejó de ser competitiva en varios partidos. En aquellos donde se esperaba la mejor respuesta, la mejor, nunca estuvo. Sin ir más lejos, hoy. Que pudo ser una noche para despedirse futbolísticamente".

El comentarista insistió en su punto, señalando que "era imposible que Perú y Colombia dejaran pasar la opción, pero la cuestión se vio así". Y como si fuera poco, volvió a pegarle a los históricos: "Cuando se esperó la mejor versión, no estuvieron".

La renovación obligada que se le viene a Chile

Chile termina así el proceso de la Generación Dorada, que si bien tiene con qué seguir ganándose sus convocatorias, de seguro comienza la retirada de la selección. Ante este panorama, Patricio Yáñez la cantó clara para los hinchas.

"De esta convocatoria uno ve a (Diego) Valdés, (Iván) Morales y una serie de jugadores que estarán presentes en las próximas. Quien tome la decisión (nuevo DT), tendrá que darse cuenta que habrá jugadores que darán un paso al costado y dejarán que los nuevos chicos trabajen con nuevos técnicos para volver ser competitivos", dijo.

Aunque para Patricio Yáñez pareciera no ser un panorama alentador. "Creo que estarán de manera natural los más jóvenes. Todos los que son convocados y no juegan, estarán. Son los que están y no aparecen".

En esa misma línea, tuvo palabras para los llamados a ser el recambio. "La comparación para los jóvenes no es que sea odiosa, sino que es pesada. El propio Vidal dice que vendrá hasta que alguien juegue mejor que él. Con eso, que es positivo, ninguno lo puede superar. Valdés tendrá más cabida, Meneses también".

"Aparecerán hombres nuevos. Aparecerán los Valencias, los Montes. Todos los que aparecen, los jóvenes Brereton, Cortés, Montecinos, Kuscevic, Maripán me imagino que también, Sierralta. Todos esos que han estado sin la irrupción que uno espera, si es que el técnico llega o tiene conversaciones para el paso al costado y armar una selección para entrar a competir y trabajarla con tiempo, así como lo tuvo Rueda y que no consiguió ningún jugador", agregó.

Con el paso de los minutos, Patricio Yáñez bajó un cambio y puso cabeza fría para la eliminación rumbo a Qatar 2022. "Nos cuesta tener un análisis recién terminado, uno tiene que bajar la intensidad de sentir que esta generación tan importante no tenía respuestas e iba dejando de ser competitiva. Hubo partidos que mostró una mejoría, pero otros en los que no pudo responder de buena forma".

Ya al cierre, calificó como una mentira que las eliminatorias sudamericanas sean las más difíciles del mundo. "Si uno saca a Brasil y Argentina, el resto es muy discreto", sentenció.