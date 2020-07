Patricio Toledo durísimo: "Le tenía fe a Brayan Cortés, pero no ha mostrado jerarquía"

Patricio Toledo estuvo invitado a la Redgoleta y se mostró pesimista respecto a los arqueros que vienen para la selección chilena.

Según el ex portero de Universidad Católica el favorito para liderar la nueva generación era Brayan Cortés, pero según Toledo, se quedó en el camino.

"A mi me gusta Cortés, pero en Colo Colo no ha mostrado jerarquía. Cortés, Cortes, Cortés yo lo veía bien en Deportes Iquique, pero Cortés se quedó en Colo Colo", aseguró.

Patricio Toledo y su tradicional osito de la suerte (Archivo)

El ex arquero de la selección chilena en la Copa América 1991, es muy crítico de la poca renovación en el arco de Chile y asegura que en el país no hay referentes.

"El único espejo que hay en Chile para los arqueros es Johnny Herrera y no hay otro", afirma con fuerza.

Agregando que "si pensamos en Castellón, despareció. Pensábamos en Collao, pero dejó la U y se fue a jugar a segunda división de España, Urra que apareció en Huachipato, lo mismo.

Según Pato Toledo no hay ningún arquero joven que llene sus expectativas. "Hoy miras en los equipos y ves arqueros para la selección y no veo con claridad uno, pero si tu me dices un arquero que te gusta para la selección, no hay", cerró.