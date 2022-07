Patricio Ormazábal y la duda instalada por la influencia de agentes en la Sub 20: "Nunca me ha llamado un representante para decirme que ponga a un jugador"

El director técnico de la selección chilena Sub 20, Patricio Ormazábal, se refirió a la injerencia que tienen los representantes en las convocatorias, algo que descartó de plano. "No conozco un entrenador al que le haya pasado", lanzó el ex volante de la U y la UC.