Selección Chilena: Patricio Ormazábal recupera a Brandon Cortés para la Roja y el refuerzo de la U lidera a la sub 20

Brandon Cortés es la sorpresa y estrella de la selección chilena sub 20 tras conocerse la nómina de Patricio Ormazábal para el cuadrangular que la Roja juvenil afrontará en Río de Janeiro desde el 8 de diciembre, contra Brasil, Paraguay y Bolivia.

La Roja se prepara para el Sudamericano de Colombia que se disputará en febrero del próximo año, y Pato Ormazábal hace una jugada maestra aprovechando el arribo del mediocampista formado en Boca Juniors, como refuerzo de Universidad de Chile, y proveniente directamente desde La Bombonera

El jugador argentino-chileno de 19 años había entrenado con la Roja sub 17 en la previa del Mundial de India 2017, pero finalmente Hernán Caputto no lo pudo considerar por problemas en la documentación. Después Cortés desapareció de la órbita nacional y Héctor Robles nunca lo tomó en cuenta para la Sub 20.

Con el cartel de gran promesa de Boca Juniors, la selección juvenil de Argentina convocó a Brandon Cortés para el Torneo de Alcudia en 2019, certamen en el que incluso marcó para la Albiceleste.

Ahora Chile toma la posta y seduce a Cortés para defender a Chile en el próximo Sudamericano juvenil y, por qué no, en la Copa del Mundo Sub 20 de Indonesia 2021.

Y no es un tema menor, considerando que, independiente de sus actuaciones a nivel juvenil, Cortés podría quedar muy pronto en medio de una difícil decisión: la Roja o la Albiceleste adulta.

Condiciones y cartel tiene para ambas, pero primero debe consolidarse como profesional. En La Bombonera llegó al primer equipo de Boca Juniors, pero sin espacio dentro de los considerados por Gustavo Alfaro y Miguel Ángel Russo.