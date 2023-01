Patricio Ormazábal asegura que su mente está puesta en llegar al Mundial de Indonesia con la Sub 20, a pesar de que hace algunos días planteó que la idea era potenciar jugadores para la selección adulta.

Pato Ormazábal recula a horas de debut de Chile: "Nunca dije que el objetivo no era ir al Mundial"

Sudamericano Sub 20

Sudamericano Sub 20

La selección Sub 20 de Chile debuta este viernes en el Sudamericano de Colombia, enfrentando a las 21.30 horas a Ecuador. Encuentro para el que el entrenador Patricio Ormazábal se viene preparando hace muchos meses, por lo que confía en conseguir un resultado positivo en el debut.

“Nosotros hemos hecho una buena preparación y trabajamos todo lo que tenemos que hacer. Ahora llegó la hora de la verdad y ojalá poder estar a la altura en todo el campeonato”, manifestó el estratega de los juveniles chilenos.

Aplaude tener al plantel completo de cara al debut. "Los jugadores están todos aptos para jugar, que es muy bueno. Es un rival difícil que viene haciendo las cosas bien como país futbolísticamente. Clasificó al Mundial en la adulta, en el último Sudamericano fue campeón. Es un equipo muy rápido y potente", sostuvo.

Sobre sus polémicas declaraciones emitidas hace cinco días, donde señala que "el único objetivo que me han pedido desde que llegué acá ha sido que la selección Sub 20 tiene que formar jugadores para pasar a la Sub 23 y adulta", se desmarcó.

"Nunca dije que el objetivo no era ir al Mundial. Si pasamos la fase de grupos vamos por el otro objetivo que sería clasificar al Mundial. En la interna sabemos claramente lo que tenemos que hacer y vamos a poner todo eso para poder lograrlo", confesó el Pato.

Finalmente, Patricio Ormazábal aclaró que "hemos insistido nosotros es que tenemos que ser un equipo competitivo y no mirar más allá. Enfocarse netamente en la selección. Creo que esa es la única forma de aterrizar y controlar la ansiedad de ir al Mundial o irse a otro club”, dijo el DT.

El grupo de ecuatorianos y chilenos también lo comparten con Uruguay, Bolivia y Venezuela. Las tres mejores selecciones de cada zona avanzan a la fase final, en la que se disputarán el título y cuatro cupos al Mundial de Indonesia 2023, que se jugará en mayo y junio.

Además entrega tres pases para los Juegos Panamericanos, de octubre, los que se realizarán en Chile por lo que la Roja ya tiene asegurado el boleto.