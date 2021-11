El ex mediocampista analizó lo hecho por la selección chilena en el triunfo ante Paraguay. Valoró a los históricos y le pegó con todo a Guillermo Barros Schelotto.

La selección chilena respira mucho más tranquila en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022. La Roja se impuso con garra y corazón ante Paraguay por la cuenta mínima en Asunción, escalando hasta el cuarto lugar de la tabla de posiciones.

Los pupilos de Martín Lasarte propusieron en la primera mitad y lograron sacar diferencias en el complemento para llevarse tres puntos de oro. El triunfo llena de vida al equipo de cara a las cinco finales que le quedan por delante para asegurar un boleto en la cita deportiva del próximo año.

Los hinchas de Chile quedaron felices por el resultado y fiel reflejo de ello fueron las siempre comentadas notas de Marcelo Vega. En la última edición de Todos Somos Técnicos de TNT Sports, el Toby valoró lo hecho por el elenco nacional y dejó claro de entrada que "hoy son todas buenas".

Los que más brillaron en la mirada del ex mediocampista fueron Alexis Sánchez y Arturo Vidal, quienes lo obligaron a compartir la mejor nota por primera vez. "Lo que hizo Vidal en el primero y Alexis ha sido de lo mejor del último tiempo. Para mí, fueron los mejores del partido", recalcó para ponerles un 6,8.

Pero el King y el Niño Maravilla no fueron los únicos que se ganaron los aplausos de Vega. Gary Medel también fue de los más destacados. "Va cumpliendo años, pero la experiencia que tiene. No se lo llevaron en velocidad, pone el cuerpo. Hace rato viene con esa lesión en el tobillo, vio que el partido no se complicaba y pidió el cambio", lanzó calificándolo con un 6,7.

Otro de los que tuvo elogios por parte del Toby fue Martín Lasarte, quien hoy debió arreglárselas sin dos figuras en el medio como son Charles Aránguiz y Erick Pulgar, pero elevó el rendimiento de Diego Valdés, Claudio Baeza y Marcelino Núñez. "Estuvo bien hoy. Lo gana, pero un 5 en el primer tiempo y un 7 en el segundo. No fue un gran partido, pero lo ganamos".

Eso sí, quien no se llevó una buena nota fue el técnico de Paraguay, Guillermo Barros Schelotto. En su debut, el estratega no logró cambiar nada del estilo guaraní que venía mostrando con Eduardo Berizzo. "No mejoró, empeoró", fue su categórica evaluación.

Revisa las notas de Marcelo Tobi Vega tras el triunfo de Chile ante Paraguay

