Nico Córdova: "El sistema de Bielsa es único y el físico de nuestros jugadores tiene fecha de vencimiento"

Nicolás Córdova recordó su paso por la banca de la selección chilena sub 20 y abordó el presente y futuro de la Roja adulta. El hasta hace poco DT de Universitario de Perú no lo pasó bien en el representativo nacional con el que ganó el Torneo Internacional de Alcudia 2015.

“La selección la recuerdo como un paso importante, pero de las cuatro experiencias que he tenido, todas han sido difíciles. El contexto de la sub 20 en la que me desarrollé fue súper difícil. No teníamos jefe técnico, no había proyecto ni lugares donde entrenar. La federación se estaba cayendo por el tema de Sergio Jadue”, dijo Córdova en ESPN FC Radio.

Respecto a la selección adulta, el ex técnico de Palestino y Santiago Wanderers considera que hay que ir dejando atrás el “modo Bielsa” y reestructurar el futbol chileno adaptándose primero a la realidad local y en segundo término a la del mundo, que también cambió.

"EL SISTEMA BIELSA ES ÚNICO DE ÉL Y HOY NINGUNO DE LOS SELECCIONADOS JUEGA BAJO ESE SISTEMA" #ESPNRadioChile Nicolás Córdova y los posibles cambios tácticos para la nueva era de la Selección Chilena. pic.twitter.com/VT3q6SEXRG — ESPN Chile (@ESPNChile) June 10, 2020

“Hay que hacer evaluaciones en varios aspectos. Estamos acostumbrados, bien o mal, a una forma de juego, pero esa forma de juego tiene fecha de vencimiento por el tema físico. Lamentablemente los mismos jugadores que antes corrían kilómetros en tres días con gran intensidad, es difícil que lo logren hacer ahora porque ya no tienen 25 años. El famoso recambio hoy no está a la altura de lo que ellos son”, expuso.

Córdova en la Roja sub 20.

Agrega que “el sistema de Bielsa es único de él y tiene que ver con ir adelante a toda costa, y ninguno de nuestros seleccionados juega bajo ese sistema. Hoy los jugadores en Europa ya no buscan presión constante, hay intercambio de posesión del balón”.

Sentencia que “no tenemos otro jugador en el Barcelona, o en Italia como Gary Medel. Queremos que los demás se pongan al nivel internacional y no todos lo tienen. De una vez por todas tenemos que generar un proyecto acorde a nuestra idiosincrasia, con nuestras formas”.