Nelson Tapia se candidatea a la selección chilena: "Sé que puedo imponer orden"

Nelson Tapia, ex mundialista con la Roja y actual director técnico del Guayaquil Sport de Ecuador, se candidateó a la banca de la selección chilena y aseguró sentirse "capaz" de reemplazar a Reinaldo Rueda en La Roja

Tras conseguir el título de la tercera división de Ecuador en diciembre pasado, el ex mundialista chileno en Francia '98 considera que ya tiene las armas para asumir un desafío mayor en su carrera.

"Creo que tengo condiciones para dirigir a la selección, aunque digan que estoy loco. Tengo fe en mis capacidades. De hecho, mi hijo me ha llamado para decirme que me promocione, que llame a la federación, que mande mis antecedentes", señaló en LUN.

Tapia asegura que posee las características necesarias para guiar a la Roja hacia un Mundial: "Me siento capaz de liderar un grupo y sé que puedo imponer orden. Yo soy un entrenador que puedo ser cercano, amigo y sicólogo incluso, pero para mí lo primordial es la disciplina.

Nelson Tapia trabajó con las selecciones menores y ahí convivió con las Generación Dorada

"Soy de los técnicos que llegan antes que todos a los entrenamiento y si alguien no llega a la hora, es sancionado. He echado utileros, médicos, ayudantes e incuso coordinadores por no cumplir las normas", explicó.

El ex portero de Universidad Católica y Cobreloa tampoco se cierra a la posibilidad de entrenar a otras selecciones: "Estoy metido en el proyecto de Guayaquil Sport y en eso me enfoco. Pero me siento capacitado para dirigir a cualquier equipo en Ecuador. Incluso a la selección ecuatoriana si se diera en un algún momento".

Luego, añadió: "También tengo como opciones es mediano plazo ir a otro mercado. Estoy cerca de Colombia, México, Estados Unidos. No digo que quiero irme a Europa, porque ese es el objetivo natural de todos, pero veo que puedo proyectar mi carrera".

Nelson Tapia, de 54 años, había entrenado a Independiente de Cauquenes de Chile y al Barcelona Sporting Club de Ecuador, antes de arribar al Guayaquil Sport.