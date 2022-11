Desvinculado de manera sorprendente del Libertad FC de Ecuador, tras una campaña en la que estaban peleando por el ascenso a la Serie A, Nelson Tapia quedó sin trabajo en la mitad del mundo. Es por eso que no dudó en enviar un curioso mensaje por redes sociales ofreciendo sus servicios como entrenador.

"¿Quieres ser campeón? Llámame, estoy en Quito", fue lo publicado por el ex arquero en Twitter, desatando una serie de comentarios en la red del pajarito. Es por eso que, en conversación con Bolavip Chile, explicó cómo se le ocurrió realizar esa publicación y sus metas como adiestrador de un equipo.

"He buscado diferentes formar de trabajar, he enviado correos en Chile a todos los equipos y solo quiero mostrar mi trabajo. Es por eso que escribí ese tuit y por lo que vi hubo bastante revuelo", señaló el mítico portero de La Roja en los años 90.

Además, agregó que "hace poco salí de Libertad FC de la Serie B, extraño porque estaba a tres partidos de ascender con un encuentro menos, fue decisión del presidente y tuve que salir".

Sus motivos para dirigir en Ecuador

Radicado desde 2019 en Ecuador, Nelson Tapia explicó los motivos que lo llevaron a dirigir a un destino tan poco habitual como ese, manifestando que "Siento que necesitaba salir de Chile, porque ahí busqué trabajo".

"Fui preparador de arqueros, gerente deportivo en Unión Temuco, Curicó Unido, Colchagua, asistente de Rodrigo Pérez el 2018 con Cobreloa, dirigí la sub 19 de Barnechea, pero requiero ser yo el número uno. Es por eso que vine acá y me he desarrollado", agregó.

Sobre Ecuador, manifestó que "es como la universidad porque son cuatro años acá. Me parece que ojalá exista la oportunidad de dirgir en Chile o acá en la Serie A en Ecuador"

Su forma de trabajo

Además, aprovechando la vitrina, Tapia se dio tiempo de explicar cómo es su forma de trabajar en los equipos, manifestando que "Trato de jugar de la misma forma tanto en casa como visitante, me gusta el 4-4-2, pero cuando el balón circula eso puede cambiar".

"Me gusta protagonizar y le doy libertad a los jugadores, pero si no hay disciplina, nada funciona. Eso no tranzo, el respeto hacia los compañeros, a los dirigentes, los horarios, eso me ha caracterizado", sentenció.

Vale recordar que Tapia es el bicampeón actual de la Segunda Categoría de Ecuador (tercera división en el sistema de ligas de ese país). En 2020 sacó campeón al Guayaquil Sport y en el 2021 al Libertad FC, equipo que finalmente consiguió el ascenso a la primera categoría para el 2023.