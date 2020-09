30 futbolistas chilenos que no recordabas que vistieron estas camisetas

Durante los últimos años los futbolistas chilenos nos han sorprendido por su trayectoria, y por cosas de la vida, como del mismo deporte, han llegado a lugares poco comunes, o grandes clubes, pero de breve paso, para seguir sus carreras.

¿Nicolás Castillo en la Bundesliga? ¿Esteban Paredes en México? ¿Iván Zamorano en Suiza? ¿Nicolás Peric en Turquía? o ¿Mauricio Pinilla en Chipre? ¿Se acordaba del paso de estos jugadores en lugares tan recónditos? En esta nota repasamos aquellos jugadores que no recordabas que vistieron algunas camisetas.

Los jugadores que nombraremos a continuación llamaron la atención por el equipo a donde llegaron, más allá de si lograron trascender o no. Sin ir más lejos, les presentamos a los 30 futbolistas que no recordabas que vistieron estas camisetas en su carrera, y que a lo mejor no recordabas.

30.- Esteban Paredes -Atlante



Esteban Paredes llegó en julio de 2012 a Atlante de México, debutando el 22 de ese mes ante Pachucha por el Apertura. Si bien el club no llegó a la Liguilla, Paredes fue el máximo artillero con 11 goles y fue elegido como el segundo mejor jugador de la Primera División de México, junto con portar la jineta de capitán en varios partidos.

Esteban Paredes pasó en el 2012 por el Atlante de México, tras su primer paso por Colo Colo.

29.- Rodrigo Millar - Once Caldas



Rodrigo Millar comenzó su carrera en Huachipato, para ser traspasado a Colo Colo en 2007, pero en el año 2008 tendrá un paso por Once Caldas, de la Primera División de Colombia. Su paso por el cuadro colombiano dejó 3 goles en 10 partidos disputados.

Rodrigo Millar durante el 2008 tendrá un paso por Once Caldas, en Colombia.

28.- Nicolás Peric - Gençlerbirliği



A finales de 2007, el arquero Nicolás Peric deja de manera abrupta Audax Italiano para probar suerte en el Gençlerbirliği de Ankara, en Turquía. Pero finalizando el 2008, y por problemas dirigenciales, el oriundo de Talca deja el club, debido que desestimaron que el portero se sometiera a una operación para superar una lesión a uno de sus dedos del pie derecho.

Nicolás Peric probó suerte en el Gençlerbirliği de Ankara, en Turquía

27 - Sebastián González - APOP Kinyras Peyias



Sebastián González, formado en Colo Colo, pasó por el fútbol mexicano para tener una pequeña temporada en Olimpo de Argentina. Tras regresar a la liga azteca, en 2009 Chamagol vuelve a Chile para jugar en Colo Colo, pero unos meses más tarde se va al Kinyras Pegias de Chipre, donde jugó en 18 partidos marcando 14 goles, incluyendo copas nacionales e internacionales.

Sebastián González tendrá un paso por Kinyras Pegias de Chipre.

26 - Iván Zamorano - St. Gallen



Luego de debutar en Cobresal, el 28 de diciembre de 1985, tener un paso por Cobreandino (hoy Trasandino) y volver al cuadro minero, en 1988 Iván Zamorano da el salto a Europa para jugar en el Bologna. Sin embargo, fue cedido al St. Gallen donde hizo 37 goles y fue dupla con Hugo Rubio.

Era 1988 cuando Iván Zamorano da el salto a Europa para jugar en el Bologna, pero fue cedido al fútbol de Suiza.

25- Jorge Valdivia - Rayo Vallecano



Jorge Valdivia tuvo un buen paso en la Universidad de Concepción en el 2003, pero a principios de 2004 debía regresar a Colo Colo. El volante se negó a volver y el club albo lo manda a préstamo por 18 meses al Rayo Vallecano de la Segunda División de España. Los problemas con el DT, Txetxu Rojo, lo dejaron fuera por dos meses. Apenas estuvo medio año para llegar al Servette de la Superliga de Suiza.

Apenas medio año estuvo Jorge Valdivia en el Rayo Vallecano de la Liga de España.

24- Jaime Valdés - Fiorentina



En agosto de 2004, el actual jugador de Deportes La Serena fichó en la Fiorentina, en un acuerdo de copropiedad con Bari. Solo disputó cinco partidos con la Fiorentina en la Serie A, para recalar en enero de 2005 a la Fiorentina.

Jaime Valdés hizo gran parte de su carrera en el fútbol italiano, y por ejemplo estuvo en el plantel de la Fiorentina.

23- Nelson Tapia - Santos



Corría 2004 cuando las buenas actuaciones de Nelson Tapia lo llevaron al Santos de Brasil. Ese año, fue parte del equipo campeón del Brasileirao e incluso atajó un penal en la victoria por 3-2 sobre Corinthians en julio de aquel año. Después, recala en Junior de Barranquilla.

Las buenas actuaciones de Nelson Tapia lo llevaron al Santos de Brasil durante la temporada 2004.

22- Francisco Silva - Brujas



Tras el Mundial de Brasil 2014, Francisco Silva llega al Brujas de Bélgica en calidad de préstamo. Pese a no tener mucha continuidad, ganó la primera división de ese año, y tras la Copa América del 2015 pasa al Juguares de Chiapas de la Liga MX.

Luego del Mundial de Brasil 2014, Francisco Silva llega al Brujas de Bélgica, pero tiempo después se va a México.

21- José Luis Sierra - Tigres



Llegó como la gran figura para el verano mexicano de 1999, pero estuvo solo seis meses mostrando un rendimiento más bajo del que esperaban. "Fue corto sí, porque con el tiempo uno evalúa las cosas; quizá me hubiera quedado más en Tigres, pero bueno el tiempo pasa y uno mira ya las cosas desde otra perspectiva", dijo Coto hace unos años a Medio Tiempo.

José Luis Sierra llegó como la gran figura para el verano mexicano de 1999, pero estuvo solo seis meses en Tigres.

20- Felipe Seymour - Chievo Verona



En enero de 2013, el mediocampista pasó del Chievo Verona al Genoa en calidad de préstamo con opción de compra. Hasta ese momento era la tercera camiseta del exjugador de la Universidad de Chile, ya que también lo hizo en Catania.

Felipe Seymour pasó del Chievo Verona al Genoa durante 2013.

19- José Rojas - Independiente



El actual jugador de Curicó Unido pasó en el 2006 a Independiente de Avellaneda, oportunidad en la que compartió con actuales figuras mundiales como Segio Agüero y Lucas Biblia. “Me hubiera gustado seguir por mucho tiempo”, dijo Rojas al CDF sobre su paso por el club que duró seis meses.

Pepe Rojas pasó en el 2006 a Independiente de Avellaneda, oportunidad en la que compartió con actuales figuras mundiales como Segio Agüero y Lucas Biblia.

18- Ángel Rojas - Goiás



El mediocampista de la Universidad de Chile tuvo un paso de una temporada por el Goiás, donde nunca pudo ganarse con propiedad la camiseta de titular. posterior a eso, volvió al país para ponerse a las órdenes de Gerardo Pelusso, para las semifinales de Libertadores de aquel año ante Chivas.

Ángel Rojas nunca se pudo ganar un puesto de titular en Goiás de Brasil.

17- Waldo Ponce - Racing Santander



En agosto del 2010 fue cedido a Racing de Santander, de la primera división de España, a solo horas del cierre del libro de pases, por lo que no pudo realizar una pretemporada adecuada, y que para la prensa local "le pasó la cuenta". Solo jugó dos partidos oficiales en la Liga.

A solo horas del cierre del libro de pases fue inscrito Waldo Ponce en Racing de Santander.

16- Mauricio Pinilla - Vasco da Gama



Tras culmnar la temporada europea del 2008, Mauricio Pinilla tuvo un paso por Vasco da Gama para el olvido, y el que generó un punto de inflexión en su carrera. Las esperanzas estaban puestas en el chileno para zafar del descenso en el Brasileirao, pero hubo decepción al cuadrado: jugó apenas tres partidos, sin goles, y el equipo perdió la categoría.

Un paso por Vasco da Gama para el olvido tuvo Mauricio Pinilla.

15- César Pinares - Chievo Verona



El jugador de la Universidad Católica fue contratado en febrero de 2010, y con solo 18 años, por el Chievo Verona de la Serie A de Italia. Luego de formar parte de la reserva del equipo, en 2011 pasa a la Triestina de la tercera división.

Con solo 18 años, César Pinares hizo parte de su carrera en el Chievo Verona.

14- Cristóbal Jorquera - Eskisehirspor



Cristóbal Jorquera estaba en el fútbol italiano, específicamente en el Parma, para pasar a préstamo durante la temporada 2013/2014 al Eskisehirspor de Turquía, el que sería el primero de tres pasos por el fútbol de aquel país. Tras el término del préstamo, vuelte a Parma donde vive el momento más complejo del club: la quiebra, desaparición y descenso.

Cristóbal Jorquera tuvo su primer paso por el fútbol turco en Eskisehirspor.

13- Paulo Magalhaes - Inter de Porto Alegre



El excampeón de la Copa Sudamericana con la Universidad de Chile de Jorge Sampaoli tuvo un paso poco feliz por el fútbol de Brasil. En mayo de 2016 consigue, eso si, su primer título, el Gauchao, ingresando en los últimos 10 minutos de la victoria ante Juventude.

Un paso poco feliz por el fútbol de Brasil tuvo Paulo Magalhaes.

12- Manuel Neira - Jaguares de Chiapas



Corría 2004, cuando a sus 26 años, Manuel Neira llega desde Colo Colo a Juaguares de Chiapas. La llegada del jugador despertó grandes expectativas en la hinchada y los medios, pero regresó a comienzos de 2005 para unirse a Unión Española.

Manuel Neira llega desde Colo Colo a Juaguares de Chiapas en el 2004.

11- Reinaldo Navia - Monterrey



Navia llegó en el 2000 a los Tecos, donde se consolidó como goelador durante cuatro torneos hasta que fue cedido a Morelia. De ahí, saltó al América para pasar luego del Clausura 2005 a Monterrey. A diferencia de los clubes anteriores, con los Rayados solo marcó tres goles en 13 partidos.

De dilatada trayectoria en México, Reinaldo Navia pasó por los Rayados de Monterrey.

10- Carlos Muñoz - Baniyas



Carlos Muñoz tuvo un paso por Medio Oriente de la mano del Baniyas SC de los Emiratos Árabes Unidos por cinco millones de dólares. En esta primera aventura, se destacaría como uno de los grandes jugadores de la liga local con 14 goles en la temproada.

Carlos Muñoz tuvo un paso por el fútbol de Medio Oriente de la mano del Baniyas SC de Emiratos Árabes.

9- Diego Rubio - Sandnes Ulf



En febrero de 2014, Diego Rubio es cedido al Sandnes Ulf, equipo de la Tippeligaen de Noruega, donde jugó 19 partidos como titular, y 7 ingresó desde los suplentes, anotando 8 goles, siendo el goleador del equipo que a fin de cuentas descendió a la Segunda Liga.

En los primeros meses del 2014, Diego Rubio es cedido al Sandnes Ulf, equipo de la Tippeligaen de Noruega.

8- Luis Jiménez - Lazio



El 15 de enero de 2007, Lazio acordó un préstamo de un año por el jugador desde la Fiorentina. 12 días más tarde, jugó su primer partido para Lazio contra Palermo, y en julio del mismo año aterriza en el Inter de Milán.

Antes de ir al Inter de Milán, Luis Jiménez pasó por Lazio, de la Serie A.

7- Gonzalo Jara - Nottingham Forest



Tras la poca participación de Gonzalo Jara en el West Bromwich Albion, es cedido al Nottingham Forest. El ahora jugador del Mazatlán se pierde el resto de la temporada por una lesión, y vuelve al West Brom para su recuperación. En junio de 2013 regresa.

Dos pasos por el Nottingham Forest tuvo Gonzalo Jara.

6- Ángelo Henríquez - Zaragoza



El jugador de la Universidad de Chile tuvo un corto paso por Zaragoza, luego de ser cedido del Wigan al Manchester United, tras formar parte en un primer momento de la Juvenil del cuadro inglés. Luego, y de cara a la temporada 2014-15 Ángelo es enviado a préstamo al Dinamo Zagreb.

Ángelo Henríquez tuvo un corto paso por Zaragoza, luego de ser cedido del Wigan al Manchester United,

5- Felipe Flores - Petroleros de Salamanca



La primera experiencia internacional del jugador de Deportes Antofagasta fue en Petroleros de Salamanca de la Liga de Ascenso en México, donde jugó los 19 encuentros del Clausura 2009, marcando 10 goles.

Felipe Flores tuvo su primera experiencia internacional en el Petroleros de Salamanca de la Liga de Ascenso en México

4- Pascual de Gregorio - Bari



Era 1999 cuando Pascual de Gregorio pasó de Coquimbo Unido al Bari de Italia donde no gozó de mucha regularidad en el equipo.

De Coquimbo Unido al Bari de Italia, el paso de Pascual de Gregorio.

3- Pablo Contreras - Sporting Braga



El ahora Gerente Deportivo de Rodelindo Román tuvo una dilatada trayectoria en el fútbol extranjero, y será en el 2007 cuando tiene otro paso por Portugal, donde se unió al Sporting Braga por seis meses y jugando de manera regular, y donde terminó séptimo en la Primeira Liga 2007-08.

Una dilatada trayectoria en el fútbol extranjero tuvo Pablo Contreras, por ejemplo en el Sporting Braga de Portugal.

2- Nicolás Castillo - Mainz 05



Era enero de 2015 cuando Nicolás Castillo fue oficializado como jugador del Mainz 05 de la Bundesliga, proveniente del Brujas, hasta el final de aquella temporada con opción de compra. Sin embargo, en febrero se rompe los ligamentos de la rodilla derecha en un entrenamiento, y se pierde lo que resta de temporada.

Solo unas semanas en cancha estuvo Nicolás Castillo en el Mainz, debido a la rotura de ligamentos de la rodilla derecha en un entrenamiento

1- Jean Beausejour - Gremio



Corría el segundo semestre del 2005 cuando Jean Beausejour firma con Gremio por seis meses, en la entonces segunda división del Brasileirao. El ahora jugador de Universidad de Chile consiguió el anhelado ascenso a primera y si bien no tendría mucha participación, sería parte del plantel que ascendió jugando seis partidos y marcando un gol.