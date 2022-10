Con un buen presente en Aucas, además a la espera de la participación de la selección de Ecuador en el Mundial Qatar 2022, Hernán Galindez ha dado vuelta la página de su criticado paso por Universidad de Chile, al que le puso fin a mitad de temporada cuando arribó el técnico Diego López.

Más tranquilo en su país, el portero conversó con Bolavip Chile, donde asegura que sigue atento a lo que ha pasado con Universidad de Chile, donde lo tiene contento lo que está haciendo Sebastián Miranda.

"Con algunos sigo hablando, los he seguido por redes, me he enterado de los resultados. La vuelta de Miranda les hizo bien, conoce muchos al club y a los jugadores, entiende lo que es la U. Quizás eso les pasó a Santiago Escobar y a Diego López que no supieron entender lo que es la U, pero se nota que Seba es un hombre de casa y me alegra que - salvo una catástrofe - vayan a mantener la categoría y que ganen la Copa Chile, y quién te dice que nos podamos enfrentar", comentó Galindez.

En ese sentido, vuelve a tocar el tema de su repentina salida de la U, donde asegura que todavía algunos hinchas le dedican malas palabras por redes sociales.

"Hasta el día de hoy me escriben y no tengo problema en responder. No me creo más ni menos que ningún ser humano y hasta hace poco hablé con un hincha de la U, que me insultó y le respondí con respeto. Hablamos y le expliqué mi punto de vista. Yo lo dije, llegó un punto en que yo no pensaba más en fútbol, estábamos mal en lo deportivo y las cosas que pasaban en mi casa corría riesgo desde lo mental de alejarme a la selección y eso no lo iba a permitir, jugar un mundial no lo iba a dejar pasar", detalla.

Por lo mismo, cree que su decisión fue la mejor pensando en su carrera deportiva y el poco tiempo que quedaba para el Mundial, además por el bienestar de su familia, donde confirma que la estaba pasando mal en el país.

"Soy autocrítico y la gente me dice que el mal momento de la U era mi culpa. Sí, ese día me mandé una cagada ante Audax italiano, pero revisé y no tuve malas actuaciones como para hacerme responsable. En el otro tema, una vez tres personas que no eran hinchas de la U se acercaron y me dijeron que Byron Castillo era colombiano y que me hiciera la idea que no iremos al mundial, ese día casi me peleo y tuvieron que meterme al ascensor. Otro día, una persona me dijo que éramos unos tramposos y que no vamos a ir al Mundial y eso lo escuchó mi hijo, 'papá, ¿Cómo no vas a ir al mundial?' y se puso a llorar y a mi hijo no lo hace llorar nadie y a ninguno de mi familia. Ahí llamé a mi representante y le dije que me quería ir", precisa Galindez.

Es más, asegura que el mal momento que estaban teniendo en la cancha con Universidad de Chile se multiplicaba al llegar a su casa, por lo que todos los caminos le indicaban su salida anticipada.

"En Chile se juntó todo. Yo llegaba al CDA y no estábamos bien porque no ganábamos, llegaba a mi casa y mi familia asustada que no quería salir a la calle y no estaba tranquilo en ningún momento. Puede sonar chocante, pero en Ecuador sí me iba a sentir respetado como creo que me lo merecía. Llegué a Chile y parte del periodismo me criticó antes de llegar y parte de la gente me criticó sin verme atajar. Tal vez la gente no me conocía y recibí unas críticas previas a atajar que hubiesen sido buenas si primero me veían", finaliza.