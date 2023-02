Este martes Universidad Católica celebró que su arquero, Matías Dituro, recibió la carta de nacionalización chilena, luego de meses de trámites.

De esta forma, el guardameta, nacido en Bigand, Provincia de Santa Fe, Argentina el 8 de mayo de 1987, cumple con los requisitos para ser nominado a la selección chilena de Eduardo Berizzo.

El jugador de 35 años además abre un cupo de extranjero en el equipo cruzado, que ahora busca con urgencia un mediocampista. El primer candidato es el colombiano Brayan Rovira, quien ya ha tenido contactos con el club.

Dituro, quien llegó en 2015 a nuestro país para defender a Deportes Antofagasta, ya había reconocido que le gustaría jugar por el equipo nacional en caso de recibir la nacionalización.

En septiembre de 2022 había afirmado: "El cariño de la gente día a día es enorme. Me han abierto las puertas de este país, me han recibido muy bien, me siento muy cómodo acá y tengo mis dos hijos que son chilenos. Así que muy feliz e ilusionado por la posibilidad de adquirir la nacionalidad chilena".

En cuanto a la posibilidad de la selección afirmaba: "Después de eso, tranquilo, esperar que avance de la mejor manera y, cuando llegue el momento, veremos en qué situación estamos".

Pero no todo el mundo está contento con que Dituro pelee un puesto con Bravo, Cortés y Gabriel Arias. La semana pasada Mauricio Pinilla y Jorge Valdivia le bajaron el pulgar en televisión.

“Yo creo que todavía, para mí, no es más que Arias (Gabriel). Dituro no tiene ninguna posibilidad de jugar en la Selección Chilena”, dijo tajante el ex delantero de la U.

Mientras el Mago, comentó: “Matías Dituro es un arquero de selección, pero a gusto personal creo que hay que darle la posibilidad a Brayan Cortés y a Cristóbal Campos, porteros de mucha proyección y con un futuro tremendo por delante”.