Martín Liberman analiza el empate: "Yo creo que Argentina lo respeta mucho a Chile por la historia contemporánea"

En Argentina hay molestia porque su selección cosechó su tercer partido empatado en forma consecutiva y el entrenador Lionel Scaloni ya comienza a ubicarse en el paredón frente a las críticas que vienen de todos lados.

Martín Liberman en su canal de Youtube analizó el partido y tuvo una visión histórica de este partido que cada vez agarra nuevos ribetes luego de las finales que le ganó la selección nacional a su par albiceleste.

"Yo creo que Argentina lo respeta mucho a Chile por la historia contemporanea, mas no tanto por la realidad, no perdamos de vista que Chile venía de empatar con Bolivia de local, es decir, Chile no es una maravilla, pero Argentina tampoco", afirmó.

Argentina respeta mucho a Chile según el periodista Martín Liberman (Agencia Uno)

El periodista agregó que este partido en Río de Janeiro se resume en un duelo entre "la vieja guardia chilena frente a un renovado equipo", haciendo hincapié en la presencia de la Generación Dorada.

Liberman asegura que esta selección argentina depende única y exclusivamente de lo que pueda hacer o no hacer Lionel Messi.

"Argentina no juega a nada, depende de la inspiración de Messi, por más que Messi diga que el equipo no depende de él, mentira, siempre dependemoe vos, si él no juega bien, tiene falencias y si no la cuelga de un ángulo, Argentina pierde con Chile", cerró.