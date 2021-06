Liberman pide la salida de históricos jugadores de Argentina de cara al encuentro contra Chile en Copa América

Luego de la fecha doble de eliminatorias, la Copa América asoma como el próximo desafío para las selecciones sudamericanas. El domingo se dará el inicio al torneo con el encuentro entre Brasil y Venezuela, mientras que Chile chocará ante Argentina el próximo lunes, en Río de Janeiro.

Partido para el cual el periodista argentino Martín Liberman hace un pedido: que no juegue el histórico defensor Nicolás Otamendi. Esto luego del penal que cometió ante Colombia en el partido disputado en Barranquilla, lo que para el periodista dejó en evidencia que no tiene nivel para estar en su seleccionado.

"Es un penal insólito el de Otamendi. No sé por qué juega de titular en la Selección, me pregunto si tiene nivel de selección. Para el técnico sí, y no solamente para estar, también para jugar", fue la ácida crítica que le realizó al defensor del Benfica en su canal de Youtube.

Además, escribió en su Twitter que "hay ciclos terminados. Otamendi, Di María, Aguero", dando a entender que la renovación es urgente.

Claro que también repasó al entrenador, Lionel Scaloni, pues no ha podido sacarle brillo al equipo luego de un largo tiempo de trabajo. "Ya lleva dirigiendo 27 partidos, por eso se reclama una performance superior del equipo de Scaloni, que hace rato ejerce su cargo como seleccionador nacional", indicó.

En referencia a lo que fue el partido de la semana pasada ante la Roja, indicó que ante Colombia hubo varios cambios que pueden ser importantes de cara al duelo de Copa América. "Subieron bien Montiel y Acuña, hubo buen trabajo de Lo Celso", detalló por tres jugadores que no estuvieron en Santiago del Estero. De todos modos, aclaró que "Argentina queda golpeada tras estos dos empates".

Chilenos y argentinos estarán chocando a las 17 horas del próximo lunes en el Maracaná, el que será el quinto encuentro que disputen en cuatro Copa América.