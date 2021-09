La selección chilena está lista para enfrentar la triple fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022. La Roja se mide este jueves con Brasil en una jornada donde tendrá una baja más que sensible: Alexis Sánchez.

El delantero chileno del Inter de Milán no se pudo recuperar a tiempo de sus molestias físicas y quedó fuera de los encuentros. No obstante, Martín Lasarte echó mano a sus opciones y convocó a varios nombres para reemplazarlo, como Iván Morales, Diego Valencia y Robbie Robinson.

A ellos se suman los nombres de Luis Jiménez, Jean Meneses y Carlos Palacios, que ya han sumao minutos con la adulta. En la previa del partido, machete conversó con los medios y analizó lo que será la delantera de la Roja.

Sin Alexis Sánchez ni Ben Brereton, Eduardo Vargas busca compañeros en el ataque de Chile para las eliminatorias. Foto: ANFP

"Desde ese lugar, hemos pensado en más de una situación. Hemos manejado más de una idea, tenemos alguna para el inicio y quizás otra para el recorrido. Hoy tenemos una jornada más de trabajo, hicimos ayer algunas coordinaciones, trabajo de presión y ahí tomaremos una decisión final. Tenemos más de una idea", explicó el DT.

Fue ahí que Lasarte entró de lleno en el momento de Alexis. "Si a una selección le falta uno de sus mayores futbolistas, es significativo. Le pasa a todos. Nos afecta, pero no podemos instalarnos en el lamento, tenemos que encarar con lo que tenemos. Modifica, complica, pero lo importante es pensar en que se pueda recuperar", recalcó.

De hecho, el técnico de Chile no ha sabido más desde la negativa del Inter para cederlo. "No he hablado con él. Su etapa está en evolución, no está recuperado y no está trabajando de forma normal. Esperamos que este mes le dé para contar con él".

En esa misma línea, habló de las opciones que tiene en el ataque. "Cuando el jugador joven se acerca a la selección tiene que cumplir un periodo. Hay casos en que lo hacen bien, están en plenitud física y la adaptación es inmediata, pero son los menos. En líneas generales, se adaptan al grupo, la idea, participan".

"A Iván Morales lo tuvimos en los microciclos, a Valencia en el último periodo de Copa América. Ahora coinciden los dos, está Luis Jiménez que si bien tiene otras características, nos puede ayudar como centrodelantero (...) En algún momento será, sonará la campana. Quizás no es el mejor o ideal, pero es el que es. Le tenemos confianza a todos ellos, si le toca a alguno, bienvenido sea. Sabemos que harán un buen partido", agregó.

Finalmente Lasarte habló del arribo de Robinson. "Tratamos que se asocie a lo que tratamos de hacer. Está en ese periodo, es su tercer día. Es un chico joven, pero le hemos visto buenas cosas y esperamos que se adapte. Al igual que con Ben, no una explosión, pero tomar esos aspectos y a la hora de ir a la cancha lo haga bien. En su caso está en adaptación, veremos si lo podemos utilizar. Para eso lo trajimos".

