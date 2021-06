Martín Lasarte se ilusiona con el regreso de Alexis Sánchez: "Lo que sé es que se viene recuperando bien"

La selección chilena cierra su participación en la fase de grupos de la Copa América con una dolorosa derrota ante Paraguay. La Roja no se encontró en la cancha, pero necesita dar vuelta la página rápido para lo que viene. Y una de las claves puede ser el regreso de Alexis Sánchez.

El joven maravilla no pudo estar junto al plantel en Brasil debido a una lesión que lo tomó por sorpresa en la previa del torneo. Desde entonces se mantiene trabajando con todo en su recuperación, la que podría terminar en los próximos días para tenerlo en la fase final.

Tras el partido Martín Lasarte conversó en conferencia de prensa y se refirió al momento que atraviesa el tocopillano, asegurando que espera los resultados antes de adelantar cualquier cosa. "No es una cuestión de sinceridad, es médica, de recuperación".

Alexis Sánchez se recupera intentando llegar a Copa América. Foto: Agencia Uno

Machete recalcó que solo sabrá su estado una vez llegue al país. "Lo que sé es que Alexis se viene recuperando bien, pero no es un tema de milagros", lanzó.

En esa misma línea, Lasarte insistió en que las cosas se aclararán una vez se encuentren. "Tiene una serie de días y cuando lleguemos a Santiago vamos a intentar recapitular todo y ver cómo está".

Si Alexis llega o no a la Copa América seguirá siendo una duda y así lo entiende machete, que prefiere no ilusionar a los hinchas de la Roja hasta no tener los informes médicos en sus manos. "Por ahora es aventurado asegurar si podrá jugar".