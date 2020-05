Manuel Iturra: "Bielsa no es un entrenador, es un profesor. Es una escuela en el fútbol"

Manuel Iturra llenó de elogios a Marcelo Bielsa, con quien compartió en la selección chilena. Colocho reveló que incluso el Loco lo llamó este jueves tras enterarse de su retiro de las canchas.

“El técnico que me marco más fue Bielsa. Me dejó muchas enseñanzas. Con él generé un lazo diferente, me dejó fuera del Mundial entre comillas, pero le guardo mucho cariño y admiración. Él no es un entrenador, es un profesor”, dijo Iturra a La Magia Azul en RedGol.

Complementó que “ha hecho escuela del fútbol. En el mundo ¿cuántos entrenadores son de su escuela, cuántos jugadores que él dirigió ahora son técnicos?”.

Entre las anécdotas revela que “cuando yo me lesioné en la U, él tuvo la disposición de buscar mi mejor rendimiento, me dijo que me fuera a recuperar en Pinto Durán con el profe Bonini. Cuando la selección va a Perú y yo no pude ir por lesión, termina el partido y me llama por teléfono para decirme que era parte del proceso y no perdiera el ánimo. Yo estoy muy agradecido, me corrigió muchas cosas. De hecho, antes de hablar acá estaba hablando con él por teléfono”.

Sentencia: “está todo inventado, lo que Bielsa hizo fue que nos diéramos cuenta que no somos tan malos. Que somos buenos técnica y físicamente. Como los quiltros de la calle que no les pasa nada”.