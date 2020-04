Manuel Astorga y el mejor arquero de la historia de la selección chilena: "Roberto Rojas no le ganó a nadie"

Manuel Astorga fue invitado al programa "Después Te Explico " donde fue consultado por los mejores arqueros en la historia del fútbol chileno.

El preparador físico y comentarista no tuvo dudas y lanzó una dura crítica. "En el caso de Roberto Rojas que todos hacen la lucha y la disputa por ser el mejor arquero de todos los tiempos, Roberto Rojas no le ganó a nadie", aseguró.

Agregando que "tenía las mismas o menores reacciones en atajadas sobresalientes que las que tenía mi padre o Mario Osbén o que tenía Misael Escuti, que era un arquero más eficiente que espectacular".

Según el profesional "tengo que concatenar todos estos aspectos de la expresión deportiva, técnica y de lo que se proyecta en valores y principios y ahí como profesor de Educación Física tengo que irme al movimiento olímpico. Entonces Roberto Rojas le provoca un daño enorme al fútbol nacional, pero no por eso no lo pongo en el podio. No lo pongo en el podio porque nadie que hace trampa para conseguir sus objetivos merece ser considerado, nadie".

Y remató diciendo: "sería injusto dejar a muchos abajo de ese podio, al que sí tengo abajo de ese podio, categóricamente, es a Roberto Rojas".