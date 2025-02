Un insólito caso se registró en la Copa Davis y afectó directamente al equipo chileno. Esto debido a que en el encuentro de Cristian Garin, el tenista nacional sufrió el duro golpe del Zizou Bergs.

Por la magnitud del golpe, el Tanque cayó al suelo y tuvo que recibir atención de urgencia. Finalmente terminó con un fuerte hematoma en su ojo y esto impidió su retorno a la cancha. Sin embargo, los jueces que pasaron por alto este insólito episodio. Lo que finalmente terminó con Garin perdiendo el partido por no volver a jugar.

ver también Zizou Bergs realiza grave acusación contra Cristian Garin por golpe: “Él exageró”

Lo que desató la molestia total del equipo chileno, donde Nicolás Massú lideró los reclamos por la negligencia de los encargados de la Copa Davis. Por lo que ahora se llevará el caso a tribunales por la injusticia presenciada en el prestigioso torneo.

¿Cristian Garin simuló su agresión?

Pero el insólito caso cruzó todas las fronteras y fue uno de los más comentados en todo el planeta. Aunque las opiniones se dividieron entre los que apoyaron a Garin por la injusticia, mientras que otros aseguraron que simuló el golpe.

Garin no pudo seguir en cancha producto de la agresión sufrida

Así lo comentaron en el programa argentino “No se pudo” de Vorterix. En su transmisión por Youtube revisaron el momento y fueron lapidarios con la raqueta nacional.

Publicidad

Publicidad

“Esto nunca había pasado. Es un deporte de reyes. Pero no me pareció para tanto. Incluso me recordó al episodio del Cóndor Rojas. Me parece que estaba simulando un poco más. Ni siquiera se le veía que estaban tan afectado. A mí parecer exageró un poquito, podía seguir”, criticó Ernersto Provitilo.

Comentario que de inmediato sacó ronchas en redes sociales ya que a su parecer se pasaron unos diez pueblos por comparar dos episodios que, a todas luces, no tienen ninguna similitud.