Leonardo Véliz: "Sebastián Rozental era extraordinario, Vicente del Bosque lo quería en el Real Madrid"

Leonardo Véliz estuvo invitado este martes a la Redgoleta de Redgol y aseguró que Sebastián Rozental pudo llegar al Real Madrid antes de firmar por el Glasgow Rangers y que conversó directamente con Vicente del Bosque al respecto.

El Pollo destacó al formado en la UC asegurando que "conversé en torneos en Valencia con Vicente del Bosque y él decía que era un talento, a tener en cuenta. No se por qué no llegó a Real Madrid antes de ir a Escocia".

Agregando que Rozental "era un jugador que, cuando se habla de desarrollo integral, tenía ese rango. No le hacía asco a pegar con la derecha era humilde, ubicado y sabía lo que quería. Eso hablaba en esa conferencia, es el producto que todo técnico quisiera tener. Familia funcional que lo apoyaban y lo seguían a todas partes, tenía educación, vivía en un entorno agradable, muy sano, para qué decir la alimentación, y que tenía una inteligencia, siempre pensó sin saberlo dónde estoy, a dónde quiero llegar y cómo hacerlo. Si me tengo que cuidar, sin dar apetito impertinente a mi cuerpo, no lo hacía".

El Pollo Véliz en su época de comentarista en La Cuarta (La Cuarta)

Véliz lamenta eso sí los errores médicos que se cometieron con la grave lesión sufrida por el ex delantero.

"A Sebastián lo operaron mal, esos que operan en la NBA. Mala suerte tuvo, pudo ser un jugadorazo, tenían un jugador para explotarlo como fuera. Él mira con mucha nostalgia lo que pasó", cerró.