Leonardo Véliz rompe su mito con Cristiano Ronaldo: "No sé si se acordará, puede que sí, puede que no"

Leonardo Véliz fue el nuevo entrevistado en la Redgoleta de Redgol y aseguró que conoció bien a Cristiano Ronaldo en sus inicios, pero que no puede asegurar si el delantero de Juventus se acuerda o no de él.

"Sobre CR7 no sé si será mala mía, pero hago amigos de esa naturaleza y no hago algún intento de seguirlos, volver a comunicarme y nada de eso. Me pasó con la Sub 17, salieron de mi patrulla y se fueron a sus vidas. Por ahí se acuerdan, pero volaron por su cuenta. Fui amigo de Marcelo Bielsa en Newell's, y me quedé con él, y después nunca más con Marcelo", aseguró el Pollo.

El ex entrenador de la selección chilena sub 17 en el Mundial de Japón 1993 reiteró que nunca más volvió a ver a Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo en la Juventus (Getty Images)

"Nunca tuve la oportunidad de ir a Europa, el año pasado estuve en una bienal en Italia, y estuve en Florencia, no tuve los deseos de conversar con Pulgar, no me ubica, y estaba a cuatro horas de hablar con Cristiano... Estaba con mi señora y conocí otras partes que el fútbol no me permitió. No se si se acordará, puede que si, puede que no, ha pasado tanto tiempo, del 2000, 1998, han pasado... mucha agua bajo el puente para que se acuerde de los consejos de un míster para que lleve un buen camino", confiesa.

Lo que no olvida Leonardo Véliz, es la calidad que tenía Ronaldo desde niño. "Sorpendía a todos en su categoría que era infantil. Había otro en una categoría superior, Quaresma, y creo que está en Turquía. Había otro chico que era Fabio, una lumbera, un astro, que tenía 11-10 años, y decía que lo fueran a ver a él a la prensa", asegura.

Para el final, el Pollo hace una gran aclaración. "En esto uno debe ser justo. Digo que nadie se puede atribuir el descubrimiento de un talento, se puede detectar y desarrollar", cerró.