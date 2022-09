La selección chilena tuvo buenas opciones de llevarse su primer triunfo en la era de Eduardo Berizzo pero finalmente Qatar pudo poner en aprietos, e incluso ponerse arriba en el marcador, pero las acciones terminaron en un empate 2-2 que deja preocupación con respecto al futuro inmediato.

Esas sensaciones la explicaron muy bien un par de históricos en conversación con Redgol y uno de ellos fue Jorge Aravena. "No veo una conexión futbolística en este equipo. Todavía no logra gol, todavía no logra la idea futbolística que pretende Berizzo. Este defícit de goles es de hace dos años, no es de esta época", afirmó.

Sin embargo, apunta a la paciencia. "Hay que seguir insistiendo, seguir preparando jugadores, dándole oportunidades a jóvenes para que puedan demostrar sus condiciones. En general hubo pasajes, en el primer tiempo fue bastante bueno, de trasladar el balón, de tocar", puntualizó.

El Mortero rescató el trabajo de Nayel Mehssatou y Gabriel Suazo por las dos bandas. "El lateral derecho es muy dinámico, pasó un par de veces. Suazo hizo un buen partido. Debo reconocer, hasta no hace mucho, Suazo era un jugador muy muy limitado pero la evolución que tuvo en su juego fue un increíble, está jugando muy bien".

Quien también dio su punto de vista fue Jorge Contreras, también preocupado pero sabiendo que el proceso recién comienza. "Hay que tener paciencia. Para mí empieza por elegir mejor las piezas. Yo tenía la idea que esto iba a ser un proceso para ver caras nuevas pero no se ven caras tan nuevas", apuntó.

Sin embargo, ve problemas en el trabajo del entrenador de la Roja. "Pese a que pido paciencia con esta selección creo que igual se le está acabando el crédito a Berizzo aunque no creo que corten este proceso. Uno intenta entender que hay que darle tiempo para hacer su trabajo y buscar las soluciones para que le vaya mejor. No estamos jugando a nada, incluso con la participación de algunos jugadores que nos dieron mucha alegría", sentenció.

Además, ambos dieron un respaldo a Alexis Sánchez a pesar del penal fallado y resaltaron su posición como máximo goleador de la selección chileno. "Ahora va a haber muchos que se van a proponer para lanzar", indicó Coke Contreras.