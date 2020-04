La inesperada defensa de Ángelo Sagal: "Tiene todas las condiciones para romperla en la selección"

Con 18 partidos y dos goles a nivel internacional, el camino de Ángelo Sagal en la selección chilena no ha estado exento de problemas. El delantero ha sido requerido desde 2015, pero no consigue la aprobación de los hinchas y la prensa especializada.

Sin embargo, quienes han acompañado su carrera defienden al jugador de los Bravos de Juárez en México. Es el caso de Lucas Simón, quien compartió camarín con el delantero en Huachipato y, en conversación con RedGol, valoró sus características.

"Durante mi paso por el fútbol chileno estuve con chicos con un potencial tremendo. Ángelo Sagal en Huachipato, Paulo Díaz en Palestino, Leonardo Valencia en Palestino y La Calera", reconoció el ex delantero de Cobreloa, hoy en el Botafogo PB de Brasil.

Pero tiene su favorito. "Me gusta mucho Ángelo, me gusta mucho como juega, las condiciones que tiene. Después no es fácil jugar en la selección. Pero él es un jugador que tiene todas las condiciones para romperla en la selección", sentenció.

Según Simón, el análisis también debe pasar por el momento de la Roja. "El equipo en el que ha jugado (Sagal) en la selección no es el mismo equipo que ganó las Copas América, es bien diferente, se está probando", advierte.

"La mayor parte del tiempo que jugó fue en selecciones en que se ha ido armando o probando para futuro, para el recambio de la Generación Dorada del que todos hablaban", subrayó.

Por eso, pide paciencia para Sagal. "No es fácil jugar en un equipo en transición, pero es un equipo joven. Él tiene mucho para dar por Chile y espero que le sigan dando oportunidades, porque no va a defraudar", completó Simón.