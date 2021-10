El nuevo brío que ha alcanzado la campaña de la selección chilena en las Eliminatorias Sudamericanas para Qatar 2022 incorpora nuevas exigencias al todo el fútbol nacional. Y especialmente una definición que se espera en materia de calendario.

La Fecha 32 o antepenúltima jornada del Campeonato Nacional está programada para el fin de semana del 13 de noviembre, es decir, en medio de los partidos de la Roja contra Paraguay en Asunción (11) y Ecuador en Santiago (16), lo que supone varios trastornos para los clubes.

En el último parón clasificatorio, se liberaron siete jugadores a sus selecciones: cuatro a la selección chilena (Luis Jiménez, Gabriel Castellón, Marcelino Núñez y Joaquín Montecinos), dos a Venezuela (Eduard Bello y Brayan Hurtado) y uno a Perú (Gabriel Costa).

Una tendencia similar podría repetirse en noviembre, pero con el agravante de que la antepenúltima fecha bien puede definir al campeón de la temporada, los cupos a copas internacionales y el descenso; por lo que significará todo un desafío para los clubes.

En este sentido, la familia del fútbol conversó con Redgol para debatir si es necesaria la recalendarización del torneo chileno, con el objetivo de prestarle toda la atención a la selección y permitir que los clubes cuenten con todos sus jugadores en instancias finales.

Jorge Garcés está claro. "Si está la posibilidad, sin duda que se debe suspender. Y que el fútbol chileno se aboque a la selección", sentencia el ex técnico de la Roja en 2001. Pero Jorge Aravena es más drástico en su apreciación.

"Sigo sosteniendo lo mismo, no debiera suspenderse nunca. Hay pocos jugadores del medio local en la selección. De los que iniciaron contra Venezuela sólo estaba Jiménez. Suspender un campeonato por la selección no me parece, que todos jueguen", dice el Mortero.

El mundialista Miguel Ángel Neira coincide y cree que "no hay que suspender, porque ahora jugó Jiménez y nadie más. Antes se suspendía porque había varios del medio en la selección. Pero capaz que Jiménez ni juegue con Paraguay. Pienso que sería un error".

Por su parte, Luis Fuentes apoya la reprogramación. "Debería existir la opción de suspender, porque la selección es algo único y hay que tomarlo en cuenta. Hay muchos jugadores que pueden ser convocados y creo que sería lo ideal", advierte el ex defensor de la Roja.

En la misma cuerda está Rodrigo Pérez, también ex seleccionado: "Es un panorama complicado y espero que tomen la mejor decisión por el fútbol chileno y la selección. Lo ideal sería enfocarse solamente en la selección y después resolver el campeonato nacional".

Finalmente, Juan Carlos Letelier se declara pro suspensión. "Hay que ver qué piensan las autoridades y que nos aboquemos a sacar resultados positivos por la clasificación. Permitiría estar con la gente en buenas condiciones para esos dos partidos", completa el ariete.

