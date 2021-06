La dura pelea que tiene que dar Gary Medel para seguir siendo el patrón de la selección chilena

Pese a que Martín Lasarte confesó en una de las tantas entrevistas que concedió una vez que asumió la banca de la selección chilenas de que veía a Gary Medel como volante de contención, hoy por hoy el Pitbull es alternativa en la zaga de la Roja para enfrentar a Argentina y Bolivia.

A mayor abundamiento, justamente en la vuelta del formado en Universidad Católica al combinado nacional en el amistoso ante los altiplánicos en Bolivia, jugó de central y no de volante como había sugerido Machete en un principio.

En la previa del importante duelo ante la selección trasandina el jueves 3 de junio en Santiago del Estero, Medel va a pelear la titularidad codo a codo con Guillermo Maripán, Francisco Sierralta, Enzo Roco y Sebastián Vegas.

Quizás por primera vez desde que es seleccionado adulto, el Pitbull no tiene 100% asegurado una camiseta y no es porque haya perdido calidad, si no que su última temporada -afectada por las lesiones musculares- lo pone en términos de competencia, un peldaño más abajo sobre todo de los defensas del Mónaco y del Watford FC respectivamente.

Gary Medel peleará una camiseta de titular con Guillermo Maripán y Francisco Sierralta (Agencia Uno)

En el Bologna estuvo presente en apenas 11 partidos, donde fue titular en seis partidos y contabilizó un total de 511 minutos en todo el años, en contraste a lo hecho por el resto de los competidores que jugaron la mayor parte de las campañas.

Eso sí, Medel aporta experiencia y un liderato que pocos tienen, además de ser un representante auténtico de la exitosa Generación Dorada y que además tiene en su medallero haber ganado las dos Copas América precisamente a Argentina.

Lasarte ha declarado en más de una ocasión que espera sacarle el mayor provecho al último baile de la exitosa camada de jugadores que llevó a Chile a dos mundiales y a alzar sus primeros trofeos continentales y mirando así las cosas, es difícil que Gary se quede afuera.