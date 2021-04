"Ha sido una temporada complicada": Médico del Bologna explica el difícil año de Gary Medel

Gary Medel ha tenido un año complicado por culpa de las lesiones en la Serie A. El pitbull ha sumado apenas 11 apariciones en la última temporada del calcio, lo que ha instalado la preocupación tanto en su club como en la selección chilena.

La situación del defensor lo llevó a perderse, por ejemplo, las primeras fechas de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022 con la Roja. Es por ello que, cuando regresó en el debut de Martín Lasarte, sus seguidores se ilusionaron. Sin embargo, en Italia una nueva molestia lo dejó fuera.

Gianni Nanni, médico del Bologna, conversó con El Deportivo de La Tercera y dio detalles del momento que vive Medel. "Tiene una lesión de primer grado del sóleo derecho. Yo creo que volvería a jugar en las próximas tres semanas, seguramente. Tal vez en dos semanas más podría volver a entrenar con normalidad con el resto de sus compañeros".

Medel no lo ha pasado bien con las lesiones. Foto: Getty Images

El especialista explicó que la situación del pitbull no es por problemas físicos previos. "No podría decir que este nuevo infortunio es el recrudecimiento de una lesión que arrastraba anteriormente. Antes había tenido problemas, pero en la otra pierna".

Nanni no se quedó ahí y fue categórico sobre lo que pasa con el chileno. "Ha sido una temporada complicada para Medel, con muchas lesiones, muchos infortunios. Pero no está mal, es un jugador íntegro, sólo que ha tenido algunas lesiones, pero nada grave como para pasar por el quirófano, por ejemplo".

Por otro lado, el médico del Bologna descartó de plano que se volviera a lesionar junto a la Roja. "No le ha ocurrido con la selección chilena, sino en un entrenamiento tras su regreso a Italia. Quizás el largo viaje desde Chile pudo conspirar para la gravedad de la lesión, pero no tenemos esa certeza".

Finalmente Nanni dejó claro que no ha tenido contacto con el cuerpo médico de Lasarte. "No he hablado con los médicos de la selección chilena, últimamente, sólo lo he hecho cuando el jugador estaba allá, pero en general la comunicación con ellos es buena".

