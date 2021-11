DT de Bayer Leverkusen pone en vilo a la Roja por Charles Aránguiz: "No me puedo imaginar que esté para jugar"

Una de las grandes dudas en la selección chilena es la presencia de Charles Aránguiz para los partidos de las eliminatorias sudamericanas ante Paraguay y Ecuador, pese a que está en la lista de Martín Lasarte.

El Príncipe no ha jugado desde la pasada fecha triple del camino a Qatar 2022, y el entrenador de Bayer Leverkusen, Gerardo Seoane, explicó el estado físico del mediocampista.

"Charly volvió del último partido en la selección con algunos problemitas, que después se le aumentaron y crearon una lesión, lleva mucho tiempo sin pisar una cancha, está entrenando en gimnasio", dijo el suizo a ESPN tras la victoria ante Real Betis por la Europa League.

"Nosotros estaríamos muy contentos que Charly esté sano y que pueda jugar con la selección, para nosotros es un gran honor tener tantos jugadores internacionales, somos un club que está muy a favor de eso y fichamos a jugadores que tengan ese nivel", explicó.

Po último, el helvético indicó que dejarán viajar al mediocampista a Chile, pero aclaró que es muy complicado que pueda ver acción.

"En este momento no me puedo imaginar que Charly esté para jugar, porque a cinco días de ir a la selección no está trotando, no ha tocado ni balón, no puede estar disponible, pero confío absolutamente en los responsables de la selección chilena. Si tiene que viajar, que lo haga, y lo mirarán, y seguir el proceso de recuperación, porque lo más importante para las dos partes es la salud del jugador", cerró.