Kike Acuña le sopla a Rueda su once de la Roja: Medel defensa, Marcelo Díaz de vuelta y Alexis mediapunta

El ex mediocampista de la selección chilena, Jorge Acuña, el Kike, habló con La Redgoleta de RedGol y entregó el que a su juicio debería ser hoy por hoy el once indiscutido de la Roja para afrontar las clasificatorias al Mundial o la Copa América cuando se reanude el fútbol.

“Yo juego con 1-4-2-3-1. Ese me gusta. El Huaso Isla tiene que jugar. Gary es un futbolista tan inteligente y maneja tan bien la parte táctica que no tiene problema en ser defensa o mediocampista. Tiene que jugar Díaz, Charles, Vidal, Alexis y Pulgar. Tengo que hacer unos arreglos, pero me la juego”, sostuvo Acuña.

El once está integrado por Claudio Bravo; Mauricio Isla, Gary Medel, Paulo Díaz y Jean Beausejour; Marcelo Díaz y Erick Pulgar; Charles Aránguiz, Arturo Vidal y Alexis Sánchez; Eduardo Vargas.

Sentencia que “para mí tienen que jugar los de más experiencia, los con más partidos, porque no es fácil jugar en la selección. No puedes poner a uno porque tuvo uno o dos partidos buenos en su club. Te está viendo todo Chile”.