José Luis Sierra critica el requisito de ser extranjero para dirigir la selección chilena

En medio de la brillante campaña que llevó a Palestino del penúltimo al cuarto lugar del Campeonato Nacional, José Luis Sierra abordó las posibilidades de llegar a la selección chilena. En conversación con Radio ADN, el Coto se reconoció distante de los candidatos.

El estratega nacional comenzó advirtiendo que la salida de Reinaldo Rueda "no era la mejor solución, después de tres años de trabajo en la selección y sabiendo además que el técnico se iba a ir a un rival directo para clasificar".

Luego Sierra criticó explícitamente la decisión de no contar con candidatos extranjeros en la elección del nuevo seleccionador chileno y específicamente el argumento de que un DT nacional no podrá hacer frente al recorrido de los jugadores de la Generación Dorada.

"Creo mucho en el trabajo para convencer a los jugadores. El fútbol es mucho más simple y a mí me tocó muchas veces la experiencia de compartir con campeones del mundo y los más grandes son los más simples, humildes y dispuestos a trabajar con la convicción de entrenar y volver a entrenar", sentenció el mundialista de Francia 1998.

José Luis Sierra está aburrido del chaqueteo a los entrenadores chilenos en la elección del nuevo DT de La Roja. Foto: Agencia Uno

"En Ittihad me tocaron jugadores que fueron con Marruecos al Mundial, que quizás no son como Arturo Vidal, Alexis Sánchez y Charles Aránguiz, pero que tienen trayectoria en Italia o Turquía. Y hay que ir de frente y ser claro", explicó Sierra.

"El futbolista siempre agradece eso. Los grandes y los con más trayectoria son los que más quieren volver a ganar y para eso deben entrenarse bien y tener una ida. Por eso, ese argumento me parece muy básico por decirlo de una manera cordial. Por último, es mucho mejor que digan que no tenemos la capacidad", desafío el entrenador de Palestino.

La relación del entrenador con los jugadores de mayor jerarquía es una de las claves para la elección del nuevo DT de la selección chilena. Foto: Agencia Uno

Los dirigentes se dejan llevar por las redes sociales



José Luis Sierra dice que la justificación de un entrenador extranjero para la selección chilena está en "las redes sociales" y "todo lo que influye Twitter, con lo que los dirigentes se dejan llevar".

"Cuando se busca un técnico extranjero, es que se quiere alguien que esté por encima del bien y el mal. El dirigente piensa que si le va mal, es extranjero y tiene esta trayectoria, y abro el paraguas para que las críticas no lleguen a mí y vayan sobre el entrenador".

Por eso, el mundialista pide una mayor convencimiento de parte de la ANFP. "Tiene que haber una convicción de lo que quiero hacer y la persona que quiero traer, de acuerdo a los jugadores que tengo. Chile sigue con una base similar a la de los últimos ocho años y no se analiza mucho", asume Sierra.

Por eso, el Coto agrega que "cuando uno ve los nombres (de entrenadores) que salen, lo primero es tener idea de qué quiero hacer, cómo quiero jugar. Hablando de los nombres que salen en la prensa, no existe una línea o quizás sí y uno no lo sabe porque no se transparenta lo que se busca".

José Luis Sierra encarnó pasajes inolvidables en la selección chilena a fines del siglo pasado. Foto: Getty Images

Finalmente, agradeció el apoyo que le hizo público Iván Zamorano, uno de los goleadores históricos de la selección chilena y de quien fuera compañero en el proceso de las eliminatorias y el Mundial de Francia 1998.

Me llena de orgullo. Siento una admiración profunda por Iván Zamorano, siempre. Como compañero. Marcelo y él son el mejor ejemplo, eran los más grandes, los más dispuestos a entrenar y a ganar y me llena de orgullo que Iván piense así y por el cariño que le tengo, sus palabras me llegan muy de cerca en ese sentido", completó.