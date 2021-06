¡No se guardaron nada! La jugada apuesta entre Iván Zamorano y Marcelo Tinelli para el Chile - Argentina en Copa América

Luego del trabajado empate en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022, Chile volverá a verse las caras con Argentina. La Roja se medirá ante la albiceleste en la primera fecha del Grupo B de la Copa América de Brasil, un partido que promete.

Los trasandinos quedaron con la sensación de poder asegurar los tres puntos, mientras el elenco nacional demostró que pudo llevarse algo más que el empate. Esto dejó encendido el compromiso, que ya palpitan no solo los jugadores, sino también los hinchas.

Iván Zamorano, ídolo y leyenda de la selección chilena, no se queda atrás y en las últimas horas recibió un particular desafío desde el otro lado de la cordillera. Marcelo Tinelli, animador y presidente de San Lorenzo, lanzó una arriesgada apuesta al ex delantero.

Chile y Argentina vuelven a enfrentarse después de 11 días. Foto: Agencia Uno

El mandamás del cuervo publicó un video en su cuenta de Twitter dejándole un claro mensaje al chileno. "Bam Bam, si gana Argentina... ¿te tatúas mi cara en tu espalda? ¿Aceptas el desafío?", lanzó el hombre de la TV trasandina.

Pero la respuesta de Zamorano no se hizo esperar y también disparó contra Tinelli. "Claro que acepto, por supuesto", dijo antes de lanzar un desafío de vuelta. "Y si gana Chile, tienes que comerte la comida de tus perros ¿aceptas?".

Queda ahora esperar cuál será el resultado del encuentro, que no solo marcará el primer paso de cada uno de los equipos en la Copa América, sino también podría dejar un recuerdo imborrable en la piel de Iván Luis o en la cabeza del animador.

@cuervotinelli me haces reír, mira, mejor porque tu no vas viendo si la comida de tu perro sabe bien…Saludos (1+8). — Iván Zamorano (@bambam9oficial) June 9, 2021

Chile se mide con Argentina el próximo lunes 14 de junio desde las 17:00 horas de nuestro país. Ambas escuadras comparten el Grupo B con Paraguay, Uruguay y Bolivia.