Históricos se oponen a Falcón en la Roja: "No tenemos que llenar la selección de extranjeros"

Maximiliano Falcón le abrió la puerta a la selección chilena. En el inicio de su nueva faceta como streamer, el defensor de Colo Colo afirmó que le gustaría jugar por la Roja: "Me faltan dos años más todavía. Si me esperan y me quedo, jugaría por Chile", afirmó el uruguayo por Twitch.

RedGol conversó con Jorge Aravena, Juan Carlos Letelier y René Valenzuela, históricos jugadores que han representado a nuestro país, quienes se mostraron en oposición a que el Peluca defienda la camiseta de la Roja si es que se da la posibilidad a futuro.

"Siempre prefiero que jueguen jugadores nacidos acá o que tengan ascendencia como Ben Brereton, que su madre es chilena, porque hay un lazo directo con nuestra tierra", partió diciendo el Mortero.

Eso sí, añadió que "hoy no tenemos gran cantidad de jugadores deleitarnos como hace algún tiempo atrás, hay que reconocer que Falcón entrega todo en la cancha, suple sus falencias técnicas con la actitud que tiene para defender. Es innegable que entrega el máximo de sí en cada partido".

Letelier, por su lado, afirmó que "tenemos jugadores jóvenes en ese puesto a los que debemos darles experiencia. Tenemos jugadores como Daniel González que no ha podido jugar en Católica y otros que han respondido en esa situación. Creo que no tenemos que llenar nuestra selección de extranjeros".

"Es diferente si ellos quieren estar, nosotros tenemos que formar nuestra selección con jugadores que nos den la tranquilidad y poder lograr lo que hizo la Generación Dorada, eso fue trabajo con lo que tenemos, no tenemos por qué mirar al extranjero ni tener jugadores que no han nacido en Chile", sumó.

Por último, el exdefensa Negro Valenzuela afirmó que "en la selección que estuve yo, del año 79 al 85, lo que más había era centrales. En algún momento estaba Elías Figueroa, Mario Soto, Fernando Astengo, Rafael González, Leonel Herrera... es la posición más fácil".

"Creo que a un jugador con las características de Falcón no lo tendrían. Es muy bueno, pero es un peligro para el equipo porque siempre está metido pegando un puntapié por abajo, un manotazo, cualquier cosa que pueda significar una tarjeta roja directa para él. Es de muy malas pulgas", cerró.