Dante Poli destruye la opción de Maxi Falcón en la Roja: "No tiene ninguna posibilidad con lo que hay"

Maximiliano Falcón ya dejó atrás esos dos partidos de suplente en Colo Colo que Gustavo Quinteros decidió sacarlo del equipo, una vez que cumplió la sanción por la tarjeta roja que recibió tras darle un pelotazo en el suelo al volante mexicano de Everton, Luis Montes.

El Peluca nuevamente se erigió en una pieza indiscutida de los albos en la última línea, sobre todo después de que el DT argentino-boliviano cambiara el dibujo táctico a una zaga de tres hombres. Por cierto, en estos últimos días, el defensor uruguayo de 25 años mostró una nueva faceta, pues ahora es streamer en Twitch.

Fue precisamente en una de esas transmisiones que el charrúa dejó abierta la puerta para jugar en la selección chilena, aunque tiene claro que todavía falta tiempo para que eso sea posible. "Si me aguantan dos años más...", planteó Falcón. Pero hubo un ex seleccionado chileno, hoy comentarista deportivo, que no quedó para nada contento con esta chance. Se trata de Dante Poli.

"Falcón no tiene ninguna posibilidad en la selección chilena con los centrales que hay hoy", afirmó el panelista de ESPN, quien fuera un zaguero central de mucha técnica, pero que debido a las lesiones no pudo explotar su máximo potencial. "Habrá que ver en dos o tres años más", expresó quien estuviera de invitado en el Manchester United, tal como recordó a modo de broma Alexis Sánchez.

Dante Poli: "Si Falcón se queda en el fútbol chileno es porque no dio un salto de calidad"

Por cierto, Dante Poli tuvo que responder a algunas intervenciones de sus compañeros respecto del tema. Una fue de Marcelo Barticciotto. "Es muy buen marcador, la línea de tres lo ayuda mucho. Con la pelota en los pies quizá tiene defectos", apuntó el Barti.

En tanto, Jorge Valdivia también cree que el nivel de Maxi Falcón no está tan atrás. "Sí podría jugar, es seguro y confiable en lo futbolístico", opinó el Mago. Pero el ex marcador de Unión Española y de Nueva Chicago de Argentina tiene una visión diferente, sobre todo por los años que restan para que el Peluca pueda optar a la nacionalización.

"Si se queda en el fútbol chileno es porque no dio un salto de calidad", sentenció Poli respecto de Falcón, quien tiene contrato con Colo Colo hasta fines de 2025. ¿Qué pasará? El tiempo corre y la opción ya quedó sobre la mesa.