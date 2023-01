El ex entrenador de la selección chilena sub 20, Héctor Pinto, mantiene dudas por el trabajo de la Roja a cargo de Patricio Ormazábal y le pide a Universidad de Chile no vender de forma prematura a Lucas Assadi y Darío Osorio.

La selección chilena sub 20 renació en el Sudamericano de Colombia 2023 tras superar por 1-0 a su similar de Bolivia y este jueves está libre por la cuarta fecha del Grupo B, a espera de cierre frente a Venezuela el próximo domingo 28 de enero.

En conversación con DirecTV Sports Chile, Héctor Pinto dejó críticas al desempeño de la Roja, el trabajo y declaraciones de su colega de la selección juvenil, Patricio Ormazábal, quien manifestó estar al mando de niños para explicar por qué no consideró entre los titulares a Lucas Assadi en los primeros partidos ante Ecuador y Uruguay.

“Un jugador a los 18 años debe estar preparado para el alto rendimiento. Si han demostrado falencias en la selección sub 20 o han actuado como niños es porque su formación no ha sido la mejor”, sostuvo Pinto.

El ex entrenador de la Roja juvenil y Universidad de Chile agregó que “veo esta Sub 20 con muchas dudas. No he visto el rendimiento de una selección que tenga como objetivo clasificar. Han dejado muchas dudas. Espero que pueda clasificar, pero tienen que mejorar muchas cosas”.

“Es positiva la regla del sub 21, pero tienen que jugar por condiciones y actitud. Eso de imponer no me gusta. Son muy pocos los que pueden llegar a aportar al campeonato nacional. Extraño un torneo de reservas y que puedan competir a un nivel más exigente. Nuestra competencia es débil, mediocre, sin muchas exigencias ni dinámicas, de bajo nivel y físicamente no tan preparada. En ese sentido hay que mejorar para que los jugadores puedan estar a un nivel altamente competitivo”.

Darío Osorio y Lucas Assadi en la U

Identificado con Universidad de Chile y el fútbol joven, Pinto espera que los azules puedan disfrutar por al menos un tiempo a sus joyas antes de ver a Assadi y Osorio dar el salto, probablemente al fútbol europeo.

“Universidad de Chile debería retener más tiempo a Darío Osorio y Lucas Assadi para que se consoliden primero. La empresa lo que quiere es vender los jugadores tempranamente. Va en desmedro de la institución y del fútbol nacional”, manifestó,

Por último, Héctor Pinto sentencia que “siento que no fue un bien inicio de Universidad de Chile. Empieza tal cual cómoda estado en los últimos cuatro años, es alarmante que pasen este tipo de situaciones. Me imagino que los dirigentes y jugadores han aprendido la lección”.