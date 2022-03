Gonzalo Jara asegura que sus ex compañeros de la Selección "rinden en las grandes ligas", por lo que no imagina que si quedan eliminados del Mundial de Qatar esta noche vayan a renunciar a la Roja.

La Selección Chilena juega ante Uruguay el último partido de las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar. La chance de ir al Mundial aún existe, debido a que una combinación de resultados pone a la Roja en el repechaje.

En caso de quedar eliminados, muchos creen que este será el último partido de muchos jugadores de la Generación Dorada. Algo que para Gonzalo Jara, quien participó de este proceso desde sus inicios, no será tan así.

"Creo que muchos de los que quedan van a seguir estando, siempre quieren estar, aunque sea en algún momento. Quizás podrán iniciar las siguientes clasificatorias y no terminarlas, por algo lógico", confesó en TNT Sports el actual defensor de Coquimbo.

"Son competitivos, rinden y juegan en las mejores ligas. No veo unas nuevas eliminatorias sin Alexis o Arturo. No imagino que algunos renuncien a la Selección. No lo tengo en mis pensamientos. Luego, habrá que ver lo que quiere la ANFP. Pero les queda por entregar, todos saben si la Selección te necesita o no", contó Jarita.

Agrega que "da nostalgia verlos. Con Uruguay son partidos especiales, ellos no lo harán fácil. Si bien los eliminamos en Copa América o vivimos partidos importantes, ahora quieren dejarnos eliminados. Es así. Quieren empatar al menos y que no podamos clasificar".

También asegura Jara que la clave del partido será la calma. "De local hay que tener paciencia para jugar estos partidos. Y que se juegue, que la pelota corra, Uruguay te enfría los partidos, te hace todo más lento por las faltas, los córner. Lo más importante es que el partido se juegue con intensidad, eso será fundamental", manifestó.

El defensa también contó que los duelos con Uruguay eran picantes. "En cada discusión o en cada falta que podíamos refregar, íbamos todos los que estábamos cerca. Eso contagia dentro de la cancha, te hace imponer respeto. No es pelear por pelear", detalló Jara.

Finalmente señaló que "la selección está al debe en su colectivo, hoy más que nunca necesitamos de las individualidades. Eso será fundamental. Que Alexis esté enchufado, Arturo, Gary".

