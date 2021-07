Gonzalo Jara lamenta quedar fuera de Copa América y pone a Sebastián Vegas como "el futuro central de la Roja"

La selección chilena termino su participación en la Copa América quedando eliminada en los cuartos de final ante Brasil. La Roja intentó por todos lados, pero se despidió del torneo con una derrota por la cuenta mínima.

No obstante, la experiencia sirvió para comenzar a definir el esquema que acompañará al equipo de todos después de años de éxitos junto a la generación dorada. Y es justamente uno de sus integrantes el que sacó la voz.

En conversación con LUN, Gonzalo Jara habló al respecto y admitió su pena por no haber estado en la Copa América. "Claro que da algo de lata o nostalgia no estar en la selección, pero esa decisión es del cuerpo técnico".

Jara se ilusiona con volver a Chile. Foto: Agencia Uno

"La selección me hizo crecer como futbolista y como persona. Estar defendiendo esa camiseta es un orgullo y un placer. Además que generamos vínculos muy cercanos. Cuántas concentraciones compartimos. Cuántos partidos ganamos. Claro que uno echa de menos", agregó el defensor.

Jara también recalcó que a la generación dorada todavía le queda pila. "Obvio que ya van pasando los años y no seremos eternos, pero yo los veo todavía muy vigentes. Y serán los mismos que pelearán por estar en el Mundial de Qatar".

Y en esa misma línea, el zaguero avisó que buscará volver a las convocatorias. "¿Y por qué no? Pero no voy a estar presionando para que me llamen. Uno tiene que rendir para jugar por la selección. Aunque muchos futbolistas no jugaban tanto en sus clubes y terminaban a gran nivel. Fue mi caso. No jugaba y rendía de buena forma. Muchos decían que yo o Eduardo Vargas noqueábamos en nuestro clubes pero funcionábamos en la selección".

Sebastián Vegas, el futuro central de Chile

Una de las caras que sacó aplausos en Brasil fue la de Sebastián Vegas. El defensor sumó algunos minutos y mostró por qué es uno de los jugadores más importantes en el extranjero, poniendo un problema para elegir a los titulares en la última línea.

Para Jara no hay duda y hasta lo pone como el hombre que liderará el fondo de la zaga. "Si, hay varios y que lo hicieron bastante bien. Sierralta me gustó. Otros, como Maripán y Roco, vienen hace rato siendo llamados. Lo tengo claro, pero yo todavía me siento útil para la selección. Otro que me gusta es Vegas. Estuvo con nosotros desde que era sparring y cuando se mezclan los jóvenes con los experimentados les cuesta menos entrar. Para mí, es el futuro central de la Roja".

Finalmente hizo un llamado para que todavía no retiren a los históricos de Chile. "Todavía queda cuerda a esta generación dorada. Así que no los jubilen ni hablen del último baile porque estos serán los mismos que jugarán las eliminatorias".