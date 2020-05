Francisca Lara confiesa cómo superó el penal fallado en el Mundial de Francia: “Me hicieron un meme con la cara de Caszely”

La seleccionada chilena Francisca Lara confesó cómo un meme la ayudó a superar el penal que falló ante Tailandia, por el Mundial de Francia 2019, y que pudo significar la clasificación de la Roja a octavos de final.

En ese sentido, en conversación con el programa Lady Nights by Adidas en Instagram mencionó que, tras el término del partido y estar muy afectada por esa situación, “en la cena empezó a rondar un meme de mi cara con Carlos Caszely, me lo mostraron y nos matamos de la risa”.

“Me costó mucho superar ese momento, pero si no era por mis compañeras de la selección, no lo hubiera logrado. Yo soy lo que soy en la selección por mis compañeras, ellas siempre me apoyaron después del momento del penal”, mencionó.

Francisca Lara segundos antes de patear el penal que pudo cambiar el rumbo de Chile en el Mundial de Francia 2019. (FOTO: Agencia Uno)

Además, confidencio otra cosa, pues dijo que gracias a un comercial en el que coincidió con el brasileño Marcelo mantienen una linda amistad. “De vez en cuando hablamos e incluso me invitó a un partido de Champions League donde Real Madrid enfrentó al PSG”, sentenció.

El cómico meme de Francisca Lara.