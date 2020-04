Carla Guerrero respalda a Francisca Lara y el penal fallado en el Mundial: "Fue la única que tuvo el valor"

El 20 de junio de 2019 será una fecha que gran parte de Chile y los amantes del fútbol femenino no olvidarán. La selección chilena estuvo a un gol de poder hacer historia y avanzar a los octavos de final del Mundial de Francia.

La Roja venció a Tailandia por 2-0, resultado que no sirvió para seguir con vida en la cita planetaria, ya que Nigeria, último mejor tercera, tenía una diferencia superior por un tanto.

La selección chilena tuvo la posibilidad de terminar el partido con un 3-0 tras un penal al palo de Francisca Lara. En conversación con Contragolpe de Redgol, Carla Guerrero respaldó a su compañera y no la culpó de la eliminación de Chile.

"No sentí nada. Es un momento donde una no se puede lamentar, porque el partido continúa. Ella fue la única que tuvo el valor de ponerse frente la pelota, nadie más quiso. Lo único que nosotros hablamos fue que le dije que casi rompió el arco, nada más", expresó.

Además, la jefa fue súper certera con sus palabras y asumió que la no clasificación fue culpa de todas y no de Francisca Lara. "Nosotros estuvimos 90 minutos tratando de hacer un gol y no lo logramos. Es culpa de nosotras", sentenció.