Formación de Chile: Rodrigo Herrera y Cristián Basaure proponen su once ideal ante Bolivia por Copa América

Este viernes la selección chilena tendrá un partido clave en su lucha por avanzar a la siguiente ronda de la Copa América de Brasil. La Roja se mide ante Bolivia en un partido donde hay sed de revancha para los dirigidos por Martín Lasarte tras lo ocurrido en eliminatorias.

El empate 1-1 en San Carlos de Apoquindo aún es una herida que duele en el plantel, que buscará sacarse las balas ante los altiplánicos en tierras brasileñas. El DT sigue trabajando en la formación para el encuentro, aunque algunos intentan darle una mano.

En la última edición de RedGol en La Clave, Rodrigo Herrera y Cristián Basaure analizaron el momento en el que llega la Roja a enfrentar a Bolivia. Pero no solo eso, sino también entregaron el que sería su once ideal para ir por los tres puntos.

Chile llega tras un empate con Argentina en el estreno. Foto: Agencia Uno

El periodista aseguró de entrada que "reservaría a Arturo Vidal, lo quiero tener fresquito para el segundo tiempo o contra Uruguay (...) Por más que tenga condiciones por sobre la media, el cansancio se suma y con tres mese sin jugar, por más de ser un superatleta, uno lo siente".

Teniendo eso en cuenta, Herrera propuso un cambio de esquema total en el ataque. "Iría con Claudio Bravo, Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán, Eugenio Mena; Aranguiz, Pulgar y ahí le daría una última oportunidad a César Pinares, que tiene remate de distancia. Bolivia no tiene buen arquero, no sale a cortar centro. Y adelante dejaría a Jean Meneses y a Felipe Mora de nueve, tirando a Eduardo Vargas a la otra punta".

En el caso de Basaure, la idea es algo similar, dándole una chance al hombre de Gremio. "Bravo, no cambio la línea de cuatro atrás, Charles, Pulgar, Pinares, Vidal, Meneses y Vargas de nueve. Da lo mismo el sistema, porque a Pinares y Takeshi los veo haciendo diagonales para que se suelte o Pulgar o Charles".

Eso sí, el ex futbolista quiere salir con todo y no guardar nada. "Siento que hay que entrar con lo mejor, es el segundo partido y hay que ganar. Soltaría el segundo tiempo, más que pensar en meterlos después si se me complica el partido. Aseguro y después empiezo a guardar".

Chile enfrenta a Bolivia este viernes desde las 17:00 horas de nuestro país.