Felipe Mora acusa falta de oportunidades en la selección chilena: “Quizás no soy del gusto de los técnicos”

Felipe Mora, delantero de Portland Timbers de la Major League Soccer (MLS), se refirió a las pocas oportunidades que ha tenido para vestir la camiseta de la selección chilena, a pesar de tener buenas temporadas en Universidad de Chile, Pumas y Cruz Azul.

En ese sentido, en conversación con De fútbol Se Habla Así en DIRECTV mencionó que “siempre me he caracterizado por luchar, desde que era chico. Escuché el mensaje de Rueda (que no le ha dado tantas oportunidades como a otros jugadores), pero tengo que seguir luchando. El último partido que jugué por la Roja marqué un gol, pero siempre dice el profe que uno debe tener continuidad para ser nominado”.

En la misma línea complementó que “estoy muy contento por haber jugado los partidos ante Colombia, cinco minutos, y luego ante Guinea, que pude marcar un gol y cumplir un sueño para mí”.

Mora fue titular y marcó en el triunfo de Chile sobre Guinea. (FOTO: Agencia Uno)

Al ser consultado sobre los delanteros que no han podido reemplazar a Humberto Suazo en la Roja como, por ejemplo: Nicolás Castillo, mencionó que “algunos se fueron a Europa y no tuvieron la continuidad que se necesitaba en ese momento”.

“También, que nos topamos con una generación dorada que ganó todo lo que se jugaba y ahí a nosotros no nos llamaban, no nos miraban. Quizás no tuvimos ese espacio que se necesitaba en ese momento. La Roja ganaba todos los partidos, era respetada en todo el mundo”, agregó.

Finalmente, sobre su caso personal con la selección, expresó que “tuve la oportunidad de estar en dos equipos grandes de México (Pumas y Cruz Azul) y quizás necesitaba mayor continuidad de goles. En el primer semestre en ambos equipos marqué mucho, pero en el segundo no tantos. Además, cada DT tiene su sistema y quizás yo no era del gusto de ellos”, sentenció el goleador nacional.