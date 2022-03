Después del doloroso adiós de la selección chilena de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022 el periodista deportivo Felipe Bianchi sacó la voz para hacer una feroz crítica a los dirigentes del fútbol chileno y resaltó que es "imposible clasificar si botaste casi tres años con el pésimo trabajo de Rueda y no te quedó otra que ir por Lasarte cuando ya nadie quería venir".

La selección chilena perdió 2-0 ante Uruguay y dijo adiós de manera muy dolorosa a las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022, y tras el pitazo final en San Carlos de Apoquindo varios han sacado la voz, desde el técnico Martín Lasarte hasta Felipe Bianchi.

El periodista deportivo utilizó su cuenta de Twitter para hacer un profundo análisis de lo sucedido en la última fecha de las clasificatorias y soltó la mano. “Qué se puede decir cuando se acaba una época. Ya habrá tiempo para analizar razones, errores y culpas. Hay que hacerlo. Porque hay muchas y a todo nivel", indicó de entrada.

"Pero por ahora sólo queda agradecer por tanto a un grupazo de jugadores que nos dio mucho más de lo que siempre soñamos", complementó para después tirarse sin filtro. "Imposible clasificar ahora si perdiste 9 de 18 partidos", complementó el rostro de ESPN.

Tras eso agrega que no te puedes lamentar "si caíste como local ante Brasil, Argentina, Uruguay y Ecuador y no pudiste con Bolivia y Colombia. Si botaste casi tres años con el pésimo trabajo de Rueda y si luego no te quedó otra que ir por Lasarte cuando ya nadie quería venir".

"Pero, sobre todo, y que esto no se nos olvide nunca, porque un grupo de malos dirigentes, unidos a añejos y mediocres estrategas locales, dinamitaron por gusto y envidia lo mejor del libro de Bielsa y Sampaoli. Teníamos oro y lo cambiaron por tierra", disparó.



Para cerrar, Bianchi destaca que lo realizado "lo dilapidaron por oscuros intereses económicos, por egos feroces y ordinarios, por creerse inteligentes, por defender peguitas, por ahorrarse lucas o por robarse miserablemente -como lo hicieron varios- el botín conseguido en años de éxito. Este es el resultado. Una lástima”.