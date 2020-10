Ex seleccionado de Uruguay anticipa duelo peleado ante Chile: “Hay que sacar la garra charrúa”

El ex seleccionado uruaguayo, Rubén Sosa, aseguró que el partido ante la Selección Chilena este jueves por las Eliminatarios rumbo a Qatar 2022 estará peleado, por lo que los celestes deberán "sacar la garra charrúa" para ganar el encuentro.

En conversación con el programa "Siempre pasa algo" de RedGol, el ex delantero del Inter (1992-1995) también se refirió al estado físico de los jugadores que disputarán los partidos dado la pandemia del coronavirus y la poca preparación.

"Creo que serán unas Eliminatorias complicadas, que va a costar arrancar mucho y tener un ritmo", indicó. Asimismo, afirmó que el combinado celeste debe salir a buscar el partido ante Chile.

Consultado sobre la falta de hinchas charrúas en el estadio, el dos veces campeón de América expresó que "será díficil salir del túnel del Estadio Centenario y no tener público. Va a ser un golpe para todo uruguayo, para todo aquel que jugó ahí. Entonces no sé si será mejor o peor, creo que no nos gusta".