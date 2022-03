La selección chilena recibió su primer golpe en busca de la hazaña en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022. La Roja se juega el todo o nada ante Brasil y Uruguay, dos partidos donde debe sumar a toda costa para soñar con un cupo en la cita deportiva.

El equipo de todos está en el sexto lugar de la tabla de posiciones y todavía tiene chances de alcanzar un lugar en el torneo de noviembre próximo. No obstante, la tarea no es para nada sencilla, ya que debe visitar al pentacampeón del mundo en el Maracaná y definir todo como local ante los Charrúas.

El ánimo en la interna es el mejor y apuestan por dar la gran sorpresas de las eliminatorias. Sin embargo, este martes, un duro golpe complica las opciones de Chile para su desafío a Brasil tras confirmarse un caso de coronavirus.

Erick Pulgar fuera por coronavirus

La selección chilena confirmó durante la tarde de este jueves que Erick Pulgar dio positivo a los test de coronavirus y será baja para enfrentar a Brasil en las eliminatorias a Qatar 2022. El mediocampista del Galatasaray tuvo problemas con la pandemia y obliga a la Roja a mover el esquema.

El volante viajó con PCR negativo a nuestro país, pero tras los testeos de rutina, se confirmó su contagio. En Juan Pinto Durán de inmediato se activaron los protocolos, apartándolo del plantel y quedando bajo observación.

"El Cuerpo Médico de la Selección Chilena señala que por solicitud del jugador Erick Pulgar se informa que fue diagnosticado con covid, razón por la cual no podrá participar del partido entre las selecciones de Brasil y Chile que se jugará el jueves 24 de marzo. Erick se encuentra asintomático y por ende en buenas condiciones de salud en su domicilio, realizando el periodo de aislamiento respectivo, esto bajo la supervisión del cuerpo médico de la selección. Adicionalmente informamos que el resto de nuestra delegación: jugadores, cuerpo técnico y staff tuvieron resultados negativos en el control de PCR realizado hoy", comunicó la Roja a través de sus redes sociales.

De hecho, en la última práctica de la selección chilena, el jugador no estuvo presente. Esto adelantaba que algo no andaba bien, siendo ratificado durante horas de esta tarde. Aún no se ha especificado si alcanzará a estar ante Uruguay.

La situación obliga a Martín Lasarte a mover el esquema planificado para enfrentar a Brasil e, incluso, a Uruguay. Sin uno de los fijos en el mediocampo, Claudio Baeza asoma como la alternativa y entrenó hoy de titular..

