La selección de Ecuador se enfrentará a la Roja el próximo martes 16 de noviembre en Santiago. Sin embargo, el nivel demostrado por los dirigidos de Gustavo Alfaro no convence a la hinchada tricolor y el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol tuvo que salir en defensa del estratega argentino.

Gustavo Alfaro, ya comenzó a rearmar el equipo con los jugadores que cumplieron la suspensión para el duelo de Ecuador ante la Roja el próximo martes a las 21:15 horas en Santiago por la fecha 14 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Pese a que la selección ecuatoriana viene de una victoria 1-0 contra Venezuela y se encuentra en la tercera posición, las irregularidades en el nivel futbolístico de los dirigidos por Gustavo Alfaro no son bien recibidas por la hinchada y el entrenador argentino fue catalogado como el principal culpable.

Por lo que, Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), en diálogo con Radio Huancavilca, respondió a las inquietudes sobre el rendimiento que tuvo la Tricolor ante la Vinotinto y destacó el trabajo desarrollado por el estratega argentino.

"Fue un partido complicado. No fue el mejor en cuanto a nuestro nivel, físicamente sentimos mucho el esfuerzo en el segundo tiempo. Venezuela vino distendida a jugar y al final se atrevió. Pero sumamos y estamos en una posición expectante; listos para ir a Chile por una final más”, aseguró Egas.

Por si fuera poco, le puso el chaleco antibalas a Gustavo Alfaro y su mezquino estilo de juego. “Catalogar a un técnico como defensivo es un error. Ha venido usando distintos sistemas y enfrentado partidos a medida de las posibilidades. Unos han sido más agresivos que otros. No creo que debamos discutir si es defensivo o no. A todos nos gustaría marcar cuatro, pero esa no es la realidad de las eliminatorias sudamericanas”, explicó el mandamás .

Por último, Francisco Egas dijo que el trascendental duelo que tiene Ecuador ante Chile, en Santiago es de gran dificultad. “Ahora es quizá el rival directo por el quinto puesto. Todos los compromisos son tremendamente complicados, y Chile, de local, no será la excepción. Es un equipo con jugadores muy importantes en el ocaso de sus carreras y algunos jóvenes", aseguró el principal directivo del fútbol ecuatoriano.