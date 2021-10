La nómina de la selección de Venezuela, uno de los rivales de Chile en la triple fecha de octubre en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, causa polémica total pues explicaron las causas que llevaron a no llamar a cuatro de los que se quedaron por fuera: Mikel Villanueva, Jefferson Savarino, Josef Martínez y Salomón Rondón.

A excepción del delantero del Everton de la Premier League, quien no asistió para evitar la cuarentena en su regreso a Inglaterra, los otros fueron informados como lesionados pero hay una gran contradicción pues todos lograron ver algunos minutos con sus respectivos clubes este fin de semana.

Villanueva disputó el primer tiempo en el empate de Santa Clara ante Vizela en la liga de Portugal, Jefferson Savarino jugó la última media hora en la victoria 1-0 del Atlético Mineiro sobre Internacional de Porto Alegre en el Brasileirao mientras que Martínez estuvo en el terreno de juego por 46 minutos en la caída 2-1 del Atlanta United ante Montreal Impacts de la MLS.

La polémica no quedó allí pues el compañero de Eduardo Vargas en el Galo incendió todo en un comunicado a través de sus redes sociales. "Me quedé esperando mi convocatoria con la selección y nunca llegó, por lo tanto no puedo asistir. Mi club no me informó de la convocatoria", afirmó.

"Estoy en mi fase final de recuperación por lo tanto debo tomar ritmo de nuevo. Si no estoy convocado debo jugar con mi club. Quien me conoce sabe que si recibo el llamado a mi selección asisto como si fuera el primer día. Bendiciones para todos y también para mis compañeros de selección Dios los bendiga", escribió Savarino.