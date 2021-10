La selección de Paraguay vive horas complicadas y de no ser por haber vencido a Venezuela en su último compromiso por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, seguramente no sería Eduardo Berizzo quien se siente en el banquillo en esta triple fecha en la que enfrentarán a Chile.

Para colmo de males, el extécnico de O'Higgins no pudo armar su nómina como quería pues dos de los jugadores que quería llamar rechazaron tajamente estar presentes en estos tres compromisos, los cuales abrirán ante Argentina como local y tras enfrentarse a la Roja en Santiago irán por Bolivia en la altura de La Paz.

El primero de los futbolistas que rechazó la citación fue Lorenzo Melgarejo. "Me manifestó su deseo personal de no participar", confirmó el propio entrenador argentino en su más reciente conferencia de prensa sobre la situación del mediocampista que es compañero de Marcelo Díaz en Libertad.

Sin embargo, si bien fue el único cuya situación fue dada a conocer por el Toto, otro jugador guaraní infomó por su cuenta que desistió de participar y se trata de Juan Espínola, guardameta de Godoy Cruz, para concentrarse en ayudar a Godoy Cruz en seguir avanzando en la Copa Argentina.

"Estoy pasando un muy buen momento y lo estoy aprovechando al máximo. Tengo la confianza de mis compañeros, el cuerpo técnico y la dirigencia. Eso me pone contento como siempre me tiene en cuenta la selección, justamente me llegó la convocatoria, pero no voy porque tengo un partido importante acá", dijo al programa Dos en Punta de 90.1 FM en Mendoza.

