En Ecuador hay un hincha de la Roja que está contando los días para ver a la selección nuevamente. Se trata del ex portero Nelson Tapia, quien hace más de tres años que está viviendo en ese país, y que tiene la ilusión de volver a apoyar cuando este domingo Chile enfrente a los locales por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022.



"Había conversado con gente de la ANFP. La idea era poder acercarme, pero con el tema de la burbuja sanitaria, pese a que se abrió el estadio para la gente, está la posibilidad. Estamos viendo, pero es medio prematuro, porque recién esta semana se está sabiendo que se puede ir al estadio, pero hay que tener requisitos como las dos vacunas. Pero bueno estamos con Chile esperando que nos vaya muy bien", comenta Tapia en conversación con "La Redgoleta".

El arquero, que se transformó en uno de los más importantes de la historia del fútbol chileno en el puesto, además de ser pieza clave en la clasificación al Mundial de Francia 1998, viene de terminar un exitoso proyecto como entrenador en el Guayaquil Sport, donde se coronó campeón consiguiendo un histórico ascenso con el club.

Con ese mismo conocimiento, adelantó el duelo de la Roja ante Ecuador del domingo 5 de septiembre, analizando las diferencias que hoy en día tiene el fútbol de ese país con el de Chile.

"Dicen que en Chile hay más calidad en cuanto a juego y talento, pero, hoy en día, el ecuatoriano en físico, potencia, fuerza y estatura es mucho más que nosotros. Después en la toma de decisiones están buscando esa mejora e Independiente del Valle ha crecido mucho en ese sentido. Respetan nuestro fútbol que es habilidoso, con jugadores que piensan rápido con el balón. Después, el fútbol ecuatoriano, lo reemplazó con potencia, fuerza y marcan diferencia", cuenta Tapia.

Nelson Tapia lleva tres años dirigiendo en Ecuador | Foto: @NelsonTapiaRios

Eso sí, advierte de inmediato con lo que se puede encontrar Chile el domingo. "Una juega bien. Sus laterales son gente ofensiva siempre, entonces te presionan bien y sobre todo en la altura. Es un equipo que va tratar de pasarte por encima, es potente, rápido y hay que quitarles el balón en campo contrario y para ir allá hay que tener oxígeno", destaca.

Pese a eso, Nelson Tapia asegura tener confianza en lo que se viene haciendo y cree que, pese a lo complicada que se ve en el papel la fecha triple, se pueden llegar a sacar varios puntos.

"Me parece que Chile tiene equipo, se ha hecho buena nómina y ha sido muy pensada de parte del técnico. Para esta pasada, que son nueve puntos, primero hay que asegurar en casa, donde no es fácil, porque es Brasil. Después, difícilmente, pero hay que salir a buscar puntos con Ecuador y Colombia, que son equipos que han venido creciendo. A mí me parece que seis puntos sería buenísimo, pero es una pasada difícil. Quisiera que Chile jugara bien, que, más allá de los puntos y la tabla de posiciones, quede algo en el paladar del fútbol, de que van apareciendo chicos, que para la próxima tenemos gente. Me parece que debiéramos encontrar algo futbolístico que debiera deleitar a los que nos gusta el buen fútbol", precisa el mundialista de 1998.

Tapia dirigiendo en Ecuador | Foto: @NelsonTapiaRios

Por lo mismo, en esa confianza que tiene en el equipo, cree que existe la posibilidad de señora con otro Mundial de la mano de una generación que también lo impactó dentro y fuera de la cancha.

"Me parece que sí. Más que un merecimiento, ellos tienen calidad todavía para poder lograrlo. Hay muchos jugadores que tienen mucho que entregar a la selección. Para mí lejos es una de las mejores selecciones que ha tenido Chile. Si aparece esa gente que viene de atrás, este recambio en los partidos se va reflejando tanto en Vidal o Medel por más compañeros y va volver el reencanto en la selección. Yo le creo mucho a esta selección, le creo a los Bravo, Vidal, Medel, Aránguiz, Alexis y estoy convencido que van por cosas importantes", finalizó.

Redgol trae para ti la transmisión de las Eliminatorias Sudamericanas, en vivo y en directo vía streaming y de manera gratuita. Sólo debes ingresar a la página desde tu dispositivo favorito, con conexión fija o wifi de internet, en territorio nacional. Y disfrutar a la Roja con la mejor imagen y sonido.